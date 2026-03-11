قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
أخبار البلد

وزير العمل يبحث التوسع في التدريب ونقل الخبرات للشباب مع شركات هندية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من إدارة شركة TCI Sanmar برئاسة العضو المنتدب الدكتور Aman Ranath Narayan، والنائب الأول، والمدير الإداري للموارد البشرية بالشركة السيد /طارق فاروق ، وأبو المجد عبده مدير التدريب والعلاقات العمالية ،وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي...وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تواصل العمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، مشيدًا بالدور الاستثماري والمجتمعي الذي تقوم به الشركة في السوق المصرية، وما تقدمه من نماذج ناجحة للشراكة بين الاستثمار والتنمية.

وبحث الجانبان آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لطلبة وخريجي الجامعات المصرية، خاصة كليات الهندسة، بهدف نقل الخبرات التكنولوجية والصناعية التي تمتلكها الشركة إلى الكوادر المصرية الشابة، بما يعزز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل، محليًا ودوليًا، مع دراسة تنفيذ هذا التعاون كنموذج يمكن تعميمه على المستوى القومي في مجالات التدريب والتأهيل المهني المتقدم...من جانبه، استعرض وفد الشركة خططها للتوسع في السوق المصرية، مؤكدًا اهتمام TCI Sanmar بالمساهمة في تنمية الموارد البشرية، ودعم منظومة التعليم الفني والتدريب التطبيقي، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعد شركة TCI Sanmar من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات البتروكيماوية في مصر والشرق الأوسط، حيث تبلغ استثماراتها في السوق المصرية نحو 1.5 مليار دولار بتمويل من بنوك هندية كبرى، وتعمل بتكنولوجيا إنتاج حديثة وفقًا لأحدث المعايير الصناعية والبيئية العالمية...وتوفر الشركة نحو 450 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى ما يقرب من 5000 فرصة عمل غير مباشرة، كما تقوم بتصدير ما بين 50 إلى 60% من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية...كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا ببرامج المسؤولية المجتمعية، حيث تنفذ مشروع الحزام الأخضر حول مصنعها بمحافظة بورسعيد بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، إلى جانب مشاركتها في دعم مشروعات التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، إدراكًا منها للدور الحيوي للتعليم في تنمية المجتمعات ورفع كفاءة الكوادر البشرية...وتشارك الشركة كذلك في عدد من المبادرات التنموية والاجتماعية، من بينها مبادرة حياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، في إطار دعمها لجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يُذكر أن الشركة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات الكيماوية الاستراتيجية، من بينها البولي فينيل كلوريد (PVC) المستخدم في قطاع التشييد والبناء، والصودا الكاوية والكلور المستخدمان في الصناعات الكيماوية ومعالجة المياه، إضافة إلى هيبوكلوريت الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك والبارافين والكلوروبارافين المستخدمة في العديد من الصناعات المتخصصة.

وزارة العمل وزير العمل التدريب المهني فرص عمل بالداخل

