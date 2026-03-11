قبل قمة الأهلي والترجي.. الكاف يسلط الضوء على استراتيجيات ييس توروب

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قدرات باتريس بوميل مدرب الترجي وييس توروب مدرب الأهلي قبل موقعة دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة الذهاب أمام الترجي التونسي في تونس يوم 15 مارس الجاري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح الكاف في تقرير عبر موقعه الرسمي أن، باتريس بوميل، قيادة العملاق التونسي خلال فترة انتقالية في تاريخ النادي، حيث يعمل على ترسيخ البنية التكتيكية والانضباط اللذين يُعرف بهما النادي.

وعمل، بوميل، مع بعض من أفضل المدربين في إفريقيا، من بينهم، هيرفي رونارد، مع منتخب زامبيا ومنتخب كوت ديفوار، قبل أن يتولى لاحقًا تدريب منتخب كوت ديفوار، ثم ينتقل إلى عالم تدريب الأندية.

يُعرف، بوميل، بأنه مدرب يعتمد في الأندية التي يدربها على الانضباط والواقعية، مع تركيز كبير على التنظيم الدفاعي والاعتماد على الاستحواذ على الكرة.

وأمام نادي الأهلي، من المرجح أن يعتمد، بوميل، خطة تهدف أساسًا إلى إرباك النادي المصري ومحاولة حصد النقاط الثلاث عندما يلتقي الفريقان في مباراة الذهاب.

فيما أوضح الكاف أن ، الدنماركي ييس توروب، يبتعد نهجه التكتيكي كثيرًا عن الأسلوب الواقعي الذي قد يعتمده، باتريس بوميل، مع فريقه.

وقد عمل، توروب، مع بعض من أكبر الأندية في الدنمارك، من بينها نادي كوبنهاغن ونادي ميتيلاند، ويُعرف بأسلوبه الاستباقي الذي يعتمد على الضغط وتبادل المراكز مع التحول السريع نحو الهجوم. ومنذ توليه المهمة، واصل، توروب، تقاليد النادي في الصلابة الدفاعية، مع إدخال مقاربة جديدة على الصعيد الهجومي.

وفي المواجهة أمام نادي الترجي التونسي، قد يعتمد، توروب، وفق تقرير الكاف على استراتيجية متوازنة، حيث من المرجح أن يضغط النادي الأهلي بقوة في وسط الميدان، لكنه سيكون حذرًا خارج أرضه، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية قبل العودة إلى القاهرة لمواجهة نادي الترجي التونسي في مباراة الإياب.