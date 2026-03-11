قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان تطورات الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد والدفع نحو التهدئة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي حذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع فى الشرق الاوسط، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد العسكري يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. 

وشدد وزير الخارجية على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي، لاحتواء الصراع ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدا ضرورة تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار، والعمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للعمل على تغليب الحلول السياسية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. وشهد الاتصال تطرق الوزيرين إلى مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن بالأمم المتحدة الذى يتناول التطورات المتسارعة بالمنطقة.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأزمة الاوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الاقليمى والدولى.

واتفق الوزيران خلال الاتصال على أهمية مواصلة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

