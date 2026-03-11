قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
لأصحاب الميزانية المحدودة ..إليك أفضل هاتف بالأسواق في 2026

لمياء الياسين

أكدت شركة فيفو تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد ذي الميزانية المحدودة و سيتم طرح هاتف فيفو T5x 5G في 17 مارس 2026، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. من المتوقع أن يخلف الهاتف هاتف فيفو T4x 5G، حيث سيقدم بعض التحسينات الملحوظة التي تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في عمر بطارية طويل وأداء يومي موثوق

تُعدّ البطارية من أبرز نقاط الحديث. من المتوقع على نطاق واسع أن يأتي هاتف T5x 5G ببطارية سعتها 7200 مللي أمبير، والتي تسوّقها الشركة باعتبارها "أكبر بطارية في فئتها". وتستخدم الشركة تقنية بطاريات السيليكون والكربون لزيادة السعة دون زيادة حجم الهاتف بشكل ملحوظ.
يدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقدرة 44 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الشحن السلكي العكسي، بالإضافة إلى الشحن الالتفافي لحالات مثل الألعاب

سيعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo. وقد تجاوزت هذه الشريحة حاجز المليون نقطة على منصة AnTuTu، ما يضعها في مصافّ الأجهزة عالية الأداء في هذه الفئة. نظرياً، يُفترض أن تتعامل مع تعدد المهام والألعاب الخفيفة بسلاسة. كما تُولي شركة Vivo اهتماماً كبيراً للمتانة، حيث يُقال إن الهاتف حاصل على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

يبدو تصميم الكاميرا بسيطًا إلى حد كبير. تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا من سوني IMX852 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تكون بدقة 32 ميجابكسل، وهو ما يُعد، إن صحّ، ترقية ملحوظة أخرى مقارنةً بكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل في هاتف Vivo T4x .
سيعتمد البرنامج على نظام أندرويد 16، مقترنًا بنظام OriginOS 6. ومن المتوقع أن يتلقى الجهاز تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

أما بالنسبة للسعر، فلم تكشف شركة فيفو عن أي تفاصيل بعد. لكن تشير التلميحات الأولية إلى أن هاتف T5x 5G قد يُطرح بسعر أقل من 23,000 روبية. وبمجرد الإعلان عنه، سيكون متاحًا عبر موقع Flipkart، المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة فيفو، ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء

شركة فيفو هاتف فيفو T5x 5G هاتف فيفو T4x 5G لشحن السريع السلكي نظام أندرويد 16 نظام OriginOS 6

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

أنور قرقاش

قرقاش: إيران تستهدف المنشآت المدنية في الإمارات وليس القواعد الأمريكية

الأمم المتحدة ترحب بتعاون الحكومة السورية الجديدة للقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية

الأمم المتحدة ترحب بتعاون سوريا للقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية

حكومة بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

