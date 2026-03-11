لأصحاب الميزانية المحدودة ..إليك أفضل هاتف بالأسواق في 2026

أكدت شركة فيفو تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد ذي الميزانية المحدودة و سيتم طرح هاتف فيفو T5x 5G في 17 مارس 2026، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. من المتوقع أن يخلف الهاتف هاتف فيفو T4x 5G، حيث سيقدم بعض التحسينات الملحوظة التي تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في عمر بطارية طويل وأداء يومي موثوق

ميزات هاتف T5x 5G

تُعدّ البطارية من أبرز نقاط الحديث. من المتوقع على نطاق واسع أن يأتي هاتف T5x 5G ببطارية سعتها 7200 مللي أمبير، والتي تسوّقها الشركة باعتبارها "أكبر بطارية في فئتها". وتستخدم الشركة تقنية بطاريات السيليكون والكربون لزيادة السعة دون زيادة حجم الهاتف بشكل ملحوظ.

يدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقدرة 44 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الشحن السلكي العكسي، بالإضافة إلى الشحن الالتفافي لحالات مثل الألعاب

سيعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Turbo. وقد تجاوزت هذه الشريحة حاجز المليون نقطة على منصة AnTuTu، ما يضعها في مصافّ الأجهزة عالية الأداء في هذه الفئة. نظرياً، يُفترض أن تتعامل مع تعدد المهام والألعاب الخفيفة بسلاسة. كما تُولي شركة Vivo اهتماماً كبيراً للمتانة، حيث يُقال إن الهاتف حاصل على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار.

ميزات هاتف Vivo T4x

يبدو تصميم الكاميرا بسيطًا إلى حد كبير. تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعرًا رئيسيًا من سوني IMX852 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن تكون بدقة 32 ميجابكسل، وهو ما يُعد، إن صحّ، ترقية ملحوظة أخرى مقارنةً بكاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابكسل في هاتف Vivo T4x .

سيعتمد البرنامج على نظام أندرويد 16، مقترنًا بنظام OriginOS 6. ومن المتوقع أن يتلقى الجهاز تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

أما بالنسبة للسعر، فلم تكشف شركة فيفو عن أي تفاصيل بعد. لكن تشير التلميحات الأولية إلى أن هاتف T5x 5G قد يُطرح بسعر أقل من 23,000 روبية. وبمجرد الإعلان عنه، سيكون متاحًا عبر موقع Flipkart، المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة فيفو، ومنافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء