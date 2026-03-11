رئيس "أكتوبر الجديدة" يقود جولة ميدانية موسعة لمحطة محولات "أب تاون" لتسريع وتيرة الأعمال

قام المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بجولة تفقدية لمشروع محطة محولات منطقة "أب تاون" (Up Town) جهد (٢٢٠/٦٦/٢٢ ك.ف)، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالموقع.

وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة للمشروعات الكبرى بمدينة أكتوبر الجديدة.

رافق رئيس الجهاز خلال الجولة كل من المهندس زعزوع سرول زعزوع، نائب رئيس الجهاز، و المهندسة رانيا عبد الله، نائب رئيس الجهاز، والسيد المهندس مصطفي الضو نائب رئيس الجهاز ، وبحضور مسؤولي شركة إنيرجيا للطاقة المنفذة للمشروع.



التزام بالجدول الزمني

شدد المهندس محمد عبد المقصود على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المكثف لإنهاء كافة الأعمال المتبقية، مؤكداً أن الجهاز يولي أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية الكهربائية لدعم التوسعات العمرانية.

خدمة مناطق واسعة

أوضح المسؤولون خلال الجولة أن المحطة ستساهم بشكل مباشر في تغذية منطقة "أب تاون"، بالإضافة إلى توفير القدرات الكهربائية اللازمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي والخدمات بمنطقة غرب المطار.



توجيهات فنية

وجّه رئيس الجهاز بتكثيف العمل اليومي والتنسيق الدائم مع الشركة المنفذة لضمان تشغيل المحطة بأعلى كفاءة فنية، واستخدام أحدث نظم التحكم والوقاية الذكية المتبعة في مدن الجيل الرابع.

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لسياسة المتابعة الميدانية اليومية التي ينتهجها جهاز المدينة لضمان جودة التنفيذ وسرعة دخول المشروعات الخدمية حيز التشغيل الفعلي لخدمة سكان ومستثمري المدينة.