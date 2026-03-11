قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس "أكتوبر الجديدة" يقود جولة ميدانية موسعة لمحطة محولات "أب تاون" لتسريع وتيرة الأعمال

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 قام  المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بجولة تفقدية لمشروع محطة محولات منطقة "أب تاون" (Up Town) جهد (٢٢٠/٦٦/٢٢ ك.ف)، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالموقع.

وذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة للمشروعات الكبرى بمدينة أكتوبر الجديدة.

رافق رئيس الجهاز خلال الجولة كل من  المهندس زعزوع سرول زعزوع، نائب رئيس الجهاز، و المهندسة رانيا عبد الله، نائب رئيس الجهاز، والسيد المهندس مصطفي الضو نائب رئيس الجهاز ، وبحضور مسؤولي شركة إنيرجيا للطاقة المنفذة للمشروع.


التزام بالجدول الزمني

 شدد المهندس محمد عبد المقصود على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المكثف لإنهاء كافة الأعمال المتبقية، مؤكداً أن الجهاز يولي أهمية قصوى لمشروعات البنية التحتية الكهربائية لدعم التوسعات العمرانية.

خدمة مناطق واسعة

 أوضح المسؤولون خلال الجولة أن المحطة ستساهم بشكل مباشر في تغذية منطقة "أب تاون"، بالإضافة إلى توفير القدرات الكهربائية اللازمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي والخدمات بمنطقة غرب المطار.


توجيهات فنية

 وجّه رئيس الجهاز بتكثيف العمل اليومي والتنسيق الدائم مع الشركة المنفذة لضمان تشغيل المحطة بأعلى كفاءة فنية، واستخدام أحدث نظم التحكم والوقاية الذكية المتبعة في مدن الجيل الرابع.

تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لسياسة المتابعة الميدانية اليومية التي ينتهجها جهاز المدينة لضمان جودة التنفيذ وسرعة دخول المشروعات الخدمية حيز التشغيل الفعلي لخدمة سكان ومستثمري المدينة.

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

