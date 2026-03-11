أدعية ليلة القدر مستجابة.. 12 دعوة لإدراك أجرها ونورها وبركتها

أدعية ليلة القدر ، يكثر البحث عن أدعية ليلة القدر، خاصة بعدما مرت اول ليلة وتربة فيها وهي ليلة 21 رمضان، فيبحثون عن أدعية ليلة القدر حتى ينالوا اجرها وبركتها، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولفت القرآن الكريم في سورة القدر بعظيم أجرها، فقال سبحانه:"ليلة القدر خير من ألف شهر".

أدعية ليلة القدر

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.

أدعية ليلة القدر مكتوبة

- اللهم لجأنا إليك لجوء المضطر، ودعوناك دعاء من علم أن لا ملجأ منك إلا إليك، فلا تعاملنا بما نحن أهله .. وعاملنا بما أنت أهله .. فلا حول ولا قوة إلا بك .. يا أرحم الراحمين نسألك باسمك العظيم الأعظم , الذي إذا دعيت به أجبت , وإذا سئلت به أعطيت , وبأسمائك الحسني كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا , وتفرج كروبنا , وتغفر ذنوبنا , وتستر عيوبنا , وتتوب علينا , وتعافينا وتعفو عنا , وتصلح أهلينا وذرياتنا , وتحفظنا بعين رعايتك , وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وترحمنا برحمتك الواسعة , رحمة تغنينا بها عمن سواك.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم امين يارب العالمين.

- اللهم إنّها آخر ليلة من رمضان، نسألك فيها القبول لسائر الأعمال المباركة التي عملناها في شهر رمضان، اللهم تقبل منا وأجزنا في أعمالنا خير الأجر والثواب والجزاء وأنت الكريم يا رب العالمين.

- اللهم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك، وأحمدك على كل مرض غفر ذنب وكل ابتلاء رفع مقام، وكل عسر جاء معه يسر، وكل منع كان هو نفسه عين العطاء، وأسألك يا ربّ أن تخرجني منه بقلب سليم ومجبور، وبال مرتاح، وحال يرضيك.. أسألك سترًا وعفوا وقربًا إليك، وأسألك العوض.. العوض عن كل سوء رأيته ياالله.

- اللهم أختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم أجعلها خاتمة خير لعبادك وأكرمهم بجزيل عطاياك وأجعلنا يا الله مما سطروا أسمائهم برحمتك ورضاك عنهم وممن غمرتهم بكرم عفوك وغفرانك عن كل ذنب اقترفناه.

أدعية ليلة القدر مستجابة

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهو دعاء ليلة القدر الذي ورد في السنة النبوية، حيث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

اللهم اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين، اللهم ارزق أبي وأمي الفردوس الأعلى وجوار حبيبك محمد، اللهم اغفر لإخوتي وزوجتى وذريتي، وأدخلهم في رحمتك.

اللهم اغفر لكل من أحسن إلى وتجاوز عمن أساء إلى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال.

ربنا آمنا بك وبرسولك فاكتبنا من عتقائك من النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أن تغفر لنا وأن تجعلنا من أهل الجنة وأن تبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تغفر لوالدينا وتدخلهم الجنة بلا حساب، وأن تسترنا وتكفنا شر خلقك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن ترزقنا تلاوته بتدبر آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلَّا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.



دعاء ليلة القدر مكتوب مستجاب

ويمكن اغتنام هذه الليالي المباركة، كما قال الله تعالى «ليلة القدر خير من ألف شهر»، ومن بين هذه الأدعية المباركة، حيث أقسم الله تعالى بها فقال: {وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر: 1، 2]، وأخبرنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن فضل العمل الصالح فيها.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

اللهم نسألك برحمتك وعزّتك وجلال وجهك العظيم، أن تجعل سعينا في رمضان مشكورًا وأن تجعل ذنوبنا فيه مغفورا

اللهم اجعل أعمالنا فيه متقبلة اللهمَّ اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبتَ لهُم الجنّة نحن ووالدينا ومن نحب.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين.

اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

اللهم اني أسألك وأنا جيك يا ذا الجلال والإكرام وصاحب الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلى أسألك باسمك الأعظم إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم أن ترزقنا أجر قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا وأن تعتق رقابنا من النار وأن تتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا.