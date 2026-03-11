تحركات ميدانية مكثفة بأحياء ومدن بورسعيد لتحسين الخدمات وفرض الانضباط

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء تحركات ميدانية مكثفة بعدد من الأحياء والمدينة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية بكافة الأحياء والمدن، ومواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة النظافة العامة وتشديد الرقابة على الأسواق،

مدينة بورفؤاد.. حملات لمواجهة التلوث السمعي ومصادرة مكبرات الصوت

في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين والحد من ظاهرة التلوث السمعي، ترأست الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة استهدفت ضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلون لما تسببه من إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من مكبرات الصوت وماكينات التشغيل أثناء استخدامها من قبل الباعة الجائلين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي خلال الفترات الصباحية والمسائية، للتصدي لكافة مظاهر الإزعاج والتلوث السمعي، ومنع استخدام مكبرات الصوت من قبل الباعة الجائلين لما تمثله من إزعاج للمواطنين وكبار السن والمرضى، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر على راحة المواطنين أو المظهر الحضاري للمدينة.

حي الشرق.. حملات رقابية مكثفة على محال تداول الأغذية

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الحملة الدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، والأستاذ محمد السحراوي رئيس الرقابة التموينية، والأستاذ أحمد العربي مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 2000 قطعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت، بالإضافة إلى ضبط نحو 250 قطعة أخرى منتهية الصلاحية داخل أحد المحال بنطاق الحي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد حي الشرق استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين.

حي العرب.. حملات موسعة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط

استجابة لشكاوى المواطنين، وبناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة التصدي للمخالفات وإعادة الانضباط للشارع، قادت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وجاءت الحملة بقيادة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، وبمشاركة الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الحي، والأستاذة رشا عطعوط نائب رئيس الحي، والأستاذ علاء زرمبة المشرف العام على الحي، إلى جانب إدارة الإشغالات وفريق العمل الميداني.

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، من بينها امتداد شارع سعد زغلول (الثلاثيني) حتى شارع الشهداء (محمد علي سابقًا)، وشارع المشير أحمد إسماعيل علي (100 سابقًا)، وشارع النصر وشارع نهضة مصر وشارع الصباح.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المتحركة والثابتة، ورفع الباعة الجائلين والفروشات العشوائية، بما ساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأكدت رئيس حي العرب استمرار حملات المتابعة اليومية، مع تطبيق الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بفرض الانضباط وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان بورسعيد.

حي المناخ.. متابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة السادسة

وفي سياق تحسين مستوى النظافة العامة، تابعت الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ أعمال رفع كفاءة المنطقة السادسة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وشملت الأعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول، ورفع كفاءة المناور والقطم بين العمارات السكنية، إلى جانب شفط تراكمات مياه الصرف الصحي عقب تسليك وتطهير غرف تفتيش ومطابق الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت رئيسة الحي أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

حي الزهور.. حملات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع

وفي إطار جهود إعادة الانضباط للشارع البورسعيدي، تابع الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع الحي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، والتنبيه على أصحابها بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي لإعادة الانضباط لشوارع الحي، والحفاظ على حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات.

حي الضواحي.. حملات ليلية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لإزالة الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات والالتزام بخطوط التنظيم، تابع الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي أعمال حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع الحي.

وجاءت الحملة بمشاركة الفريق الميداني لإدارة الإشغالات وإدارة شؤون البيئة، وتحت إشراف نائبي رئيس الحي، حيث استهدفت الحملة شارع الإمام محمد عبده ومنطقة شباب الخريجين بنطاق حي الضواحي.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، شملت مصادرة كراسي وترابيزات، واستندات حديدية، وثلاجة للمشروبات الغازية، وإزالة أكشاك وبنوك خشبية، إلى جانب عدد من الحوامل المعدنية، وذلك من أمام الأرصفة ونهر الطريق باستخدام معدات وسيارات الحي.

كما تم التنبيه على أصحاب المقاهي والمحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق أو الخروج عن خطوط التنظيم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع غرامات إشغال طريق وبيئية ضد أي مخالفات.

وأكد رئيس حي الضواحي استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بكافة مناطق الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مع استمرار الحملات الميدانية المكثفة بكافة الأحياء والمدن للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي.