قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحركات ميدانية مكثفة بأحياء ومدن بورسعيد لتحسين الخدمات وفرض الانضباط

تحركات ميدانية مكثفة بأحياء ومدن بورسعيد لتحسين مستوى الخدمات وفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي
تحركات ميدانية مكثفة بأحياء ومدن بورسعيد لتحسين مستوى الخدمات وفرض الانضباط بالشارع البورسعيدي
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء تحركات ميدانية مكثفة بعدد من الأحياء والمدينة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية بكافة الأحياء والمدن، ومواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة النظافة العامة وتشديد الرقابة على الأسواق،

مدينة بورفؤاد.. حملات لمواجهة التلوث السمعي ومصادرة مكبرات الصوت

في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين والحد من ظاهرة التلوث السمعي، ترأست الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة استهدفت ضبط ومصادرة مكبرات الصوت التي يستخدمها الباعة الجائلون لما تسببه من إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من مكبرات الصوت وماكينات التشغيل أثناء استخدامها من قبل الباعة الجائلين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي خلال الفترات الصباحية والمسائية، للتصدي لكافة مظاهر الإزعاج والتلوث السمعي، ومنع استخدام مكبرات الصوت من قبل الباعة الجائلين لما تمثله من إزعاج للمواطنين وكبار السن والمرضى، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر على راحة المواطنين أو المظهر الحضاري للمدينة.

 حي الشرق.. حملات رقابية مكثفة على محال تداول الأغذية

وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق، قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الحملة الدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، والأستاذ محمد السحراوي رئيس الرقابة التموينية، والأستاذ أحمد العربي مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 2000 قطعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت، بالإضافة إلى ضبط نحو 250 قطعة أخرى منتهية الصلاحية داخل أحد المحال بنطاق الحي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد حي الشرق استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين.

 حي العرب.. حملات موسعة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط

استجابة لشكاوى المواطنين، وبناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة التصدي للمخالفات وإعادة الانضباط للشارع، قادت المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وجاءت الحملة بقيادة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، وبمشاركة الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الحي، والأستاذة رشا عطعوط نائب رئيس الحي، والأستاذ علاء زرمبة المشرف العام على الحي، إلى جانب إدارة الإشغالات وفريق العمل الميداني.

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع الحيوية بنطاق الحي، من بينها امتداد شارع سعد زغلول (الثلاثيني) حتى شارع الشهداء (محمد علي سابقًا)، وشارع المشير أحمد إسماعيل علي (100 سابقًا)، وشارع النصر وشارع نهضة مصر وشارع الصباح.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المتحركة والثابتة، ورفع الباعة الجائلين والفروشات العشوائية، بما ساهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وأكدت رئيس حي العرب استمرار حملات المتابعة اليومية، مع تطبيق الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بفرض الانضباط وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان بورسعيد.

 حي المناخ.. متابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة السادسة

وفي سياق تحسين مستوى النظافة العامة، تابعت الأستاذة شيماء العزبي رئيسة حي المناخ أعمال رفع كفاءة المنطقة السادسة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وشملت الأعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولًا بأول، ورفع كفاءة المناور والقطم بين العمارات السكنية، إلى جانب شفط تراكمات مياه الصرف الصحي عقب تسليك وتطهير غرف تفتيش ومطابق الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت رئيسة الحي أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

حي الزهور.. حملات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع

وفي إطار جهود إعادة الانضباط للشارع البورسعيدي، تابع الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع الحي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين، والتنبيه على أصحابها بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحي استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي لإعادة الانضباط لشوارع الحي، والحفاظ على حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات.

حي الضواحي.. حملات ليلية مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لإزالة الأسواق العشوائية ورفع الإشغالات والالتزام بخطوط التنظيم، تابع الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي أعمال حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع الحي.

وجاءت الحملة بمشاركة الفريق الميداني لإدارة الإشغالات وإدارة شؤون البيئة، وتحت إشراف نائبي رئيس الحي، حيث استهدفت الحملة شارع الإمام محمد عبده ومنطقة شباب الخريجين بنطاق حي الضواحي.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، شملت مصادرة كراسي وترابيزات، واستندات حديدية، وثلاجة للمشروبات الغازية، وإزالة أكشاك وبنوك خشبية، إلى جانب عدد من الحوامل المعدنية، وذلك من أمام الأرصفة ونهر الطريق باستخدام معدات وسيارات الحي.

كما تم التنبيه على أصحاب المقاهي والمحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي على حرم الطريق أو الخروج عن خطوط التنظيم، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتوقيع غرامات إشغال طريق وبيئية ضد أي مخالفات.

وأكد رئيس حي الضواحي استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بكافة مناطق الحي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بإعادة الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مع استمرار الحملات الميدانية المكثفة بكافة الأحياء والمدن للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد احياء بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

عمرو الدردير

عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

ترشيحاتنا

أحمد العوضي

هل أحمد العوضي مغرور؟.. الشحات مبروك يرد

أوردغان

أردوغان: أنقرة تتعامل مع التطورات الإقليمية بحذر شديد

دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: إفطار الصائمين عبادة تضاعف الأجر.. فيديو

بالصور

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد