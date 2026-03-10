قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد ويؤكد دعم المحافظة للخدمات الطبية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم، الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد بالمحافظة، في لقاء تناول مناقشة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين داخل بورسعيد.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالجهود التي بذلها الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد السابق، خلال فترة توليه المنصب، مؤكداً تقديره لما قدمه من متابعة مستمرة لضمان انتظام الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع نقاشاً حول آليات تطوير الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءة المرافق الصحية بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات أهالي بورسعيد، حيث أكد سيادة المحافظ حرصه على استمرار التنسيق والدعم الكامل لفرع الهيئة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، ومتابعة كافة الملفات الصحية بصورة دقيقة بما يحقق الصالح العام.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي الالتزام بمواصلة العمل وتكثيف الجهود لضمان استدامة كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، والعمل بروح الفريق الواحد بالتكامل مع المحافظة، تنفيذاً لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم نموذج صحي متميز بمعايير عالمية على أرض بورسعيد.

