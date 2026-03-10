قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لبحث سبل تعزيز التعاون.. محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة تعليم الكبار

لبحث سبل تعزيز التعاون محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة تعليم الكبار
لبحث سبل تعزيز التعاون محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة تعليم الكبار
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور بسام علي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة بورسعيد، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في مواجهة الأمية وتحقيق التنمية المجتمعية.

لبحث سبل تعزيز التعاون محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام هيئة تعليم الكبار  

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام الهيئة الجهود المبذولة في ملف محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف خفض معدلات الأمية وتمكين المواطنين من اكتساب مهارات القراءة والكتابة بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي للمواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في ملف محو الأمية، باعتباره أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

كما وجه المحافظ بتعزيز أوجه التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفرع الهيئة، والتوسع في تنظيم الفصول التعليمية وبرامج التوعية بمختلف الأحياء.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم الكبار

