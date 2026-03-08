نائب محافظ بورسعيد يتفقد شارعي أسوان والصباح بالمناخ تمهيدًا لتنفيذ خطة رفع أكبر تجمعات للرتش | صور

أجرى الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد جولة ميدانية بشارعي أسوان والصباح بنطاق حي المناخ، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ خطة إزالة أكبر تجمعات للرتش بالمنطقة

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة الإسراع في إزالة تراكمات الرتش والرمال بمختلف مناطق المحافظة

وخلال الجولة، تابع نائب المحافظ حجم التراكمات الموجودة بالمنطقة، ووجه بسرعة بدء الأعمال والدفع بالمعدات اللازمة لرفع الرتش والرمال، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة واستعادة المظهر الحضاري للشوارع

وأكد نائب المحافظ أن هناك توجيهات مشددة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد باستمرار متابعة تنفيذ الحملات المكثفة لرفع كافة تراكمات الرتش والمخلفات بمختلف الأحياء، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين

هذا و تشهد محافظة بورسعيد أكبر خطة لأعمال إزالة الرتش بكافة المناطق، وذلك وفق جدول زمني محدد للقضاء على هذه التراكمات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة