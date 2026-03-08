تشغيلها قريبًا.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى شفاء بورسعيد للأورام

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور أحمد أبو المعاطي مدير مستشفى شفاء بورسعيد للأورام، و علي فودة رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء للأورام وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل بالمستشفى والوقوف على مراحل التجهيز تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى “شفاء بورسعيد للأورام”

وخلال اللقاء، استعرض مدير المستشفى الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء والتجهيز داخل المستشفى، والتي تقع بنطاق حي الزهور، موضحًا أن المستشفى تتكون من خمسة أدوار، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الأورام وفق أعلى معايير الجودة

كما تم استعراض أبرز الأقسام والتجهيزات داخل المستشفى، والتي تشمل المعامل المتخصصة، ووحدات الأشعة المتقدمة وعلى رأسها وحدة الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب أقسام الغسيل الكلوي وأمراض القلب، فضلًا عن وحدة العناية المركزة التي تضم نحو 25 سريرًا مجهزًا بأحدث الإمكانات الطبية

وأكد الدكتور أحمد أبو المعاطي أن المستشفى أصبحت في المراحل النهائية من التجهيز، تمهيدًا لبدء تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير خدمات علاجية متخصصة لمرضى الأورام

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد تقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء هذا الصرح الطبي المتميز، والذي يمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة ويسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم خدمة علاجية متكاملة لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة