مجلس التعاون الخليجي يُطالب بدعم مشروع القرار الخليجي للتنديد بالهجمات الإيرانية
مسئول إماراتي يكشف حقيقة تورط بلاده في الهجوم على محطة تحلية مياه في إيران
اعتداء بسـ.ـاطور على سيدة أمام منزلها في الغربية| وشاهد عيان: الضحية ما زالت في حالة حرجة
البترول: إيثيدكو حققت طفرة في الإنتاج الأخضر ومبيعات تجاوزت 5.7 مليار جنيه
قرار عربي طارئ يدين الهجمات الإيرانية وسط دعوة لتفعيل المادة 51
وزير الشباب: نولي اهتماما كبيرا بدعم أبطال الرياضة البارالمبية
بالأسماء.. مصرع سائق وإصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا – المحلة الزراعي
الحرب ترفع سعر صرف الدولار ليتخطى 52 جنيهًا فى البنوك
عراقجي: لا مؤشرات على سعي إيران لامتلاك صواريخ تستهدف الولايات المتحدة
آخر موعد لصرف 400 جنيه منحة التموين.. استعلم عن بطاقتك
مواجهات قوية في ربع نهائي دوري سوبر السلة .. تعرّف على المباريات والمواعيد
غادة إبراهيم: عمري ما شفت أحمد العوضي وشائعة طلبه إيدي للجواز «مفبركة»
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تشغيلها قريبًا.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى شفاء بورسعيد للأورام

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الدكتور أحمد أبو المعاطي مدير مستشفى شفاء بورسعيد للأورام، و علي فودة رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء للأورام وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل بالمستشفى والوقوف على مراحل التجهيز تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفى “شفاء بورسعيد للأورام”

وخلال اللقاء، استعرض مدير المستشفى الموقف التنفيذي لأعمال الإنشاء والتجهيز داخل المستشفى، والتي تقع بنطاق حي الزهور، موضحًا أن المستشفى تتكون من خمسة أدوار، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات طبية متخصصة لمرضى الأورام وفق أعلى معايير الجودة

كما تم استعراض أبرز الأقسام والتجهيزات داخل المستشفى، والتي تشمل المعامل المتخصصة، ووحدات الأشعة المتقدمة وعلى رأسها وحدة الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب أقسام الغسيل الكلوي وأمراض القلب، فضلًا عن وحدة العناية المركزة التي تضم نحو 25 سريرًا مجهزًا بأحدث الإمكانات الطبية

وأكد الدكتور أحمد أبو المعاطي أن المستشفى أصبحت في المراحل النهائية من التجهيز، تمهيدًا لبدء تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير خدمات علاجية متخصصة لمرضى الأورام

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد تقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء هذا الصرح الطبي المتميز، والذي يمثل إضافة قوية للقطاع الصحي بالمحافظة ويسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم خدمة علاجية متكاملة لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مستشفي شفا للأورام

