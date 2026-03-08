تعليم بورسعيد يواصل تصفيات مسابقة ترتيل القرآن لطلاب الإعدادية

واصل تعليم بورسعيد فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "ورتل القرآن ترتيلاً" لطلاب المرحلة الإعدادية بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، وسط أجواء من التنافس الإيجابي بين الطلاب المشاركين.

تعليم بورسعيد يواصل فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "ورتل القرآن ترتيلاً"

وشارك في تصفيات اليوم 16 طالبًا وطالبة يمثلون مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة بورسعيد ، من بينهم طالبان من المدارس الخاصة وطالبان من المدارس الرسمية والمتميزة لغات، حيث قدم الطلاب تلاوة متميزة من القرآن الكريم وفق أحكام التجويد.

كان تعليم بورسعيد انهي تحت رعاية محمود بدوى وكيل الوزارة تصفيات المرحلة الابتدائية بمشاركة 16 تلميذ وتلميذة