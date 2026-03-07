بعد ضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى الصحة النفسية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستشفى الصحة النفسية بحي الزهور، وذلك عقب ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى والوقوف على الإمكانات المتاحة ومدى جاهزية المستشفى لخدمة المواطنين وفقًا لمعايير المنظومة الجديدة. 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وأحمد زغلف، رئيس حي الزهور، والدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع بورسعيد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد عددًا من أقسام المستشفى، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على العمل حول آليات تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى بعد انضمامها للمنظومة، ومدى توافر الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة

وأكد المحافظ أن انضمام مستشفى الصحة النفسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في محافظة بورسعيد، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية في جميع المنشآت الصحية.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية داخل المستشفى، والعمل على تقديم خدمة طبية وإنسانية متميزة للمرضى، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة، بما يحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة والجهات المعنية بالمنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة، مع المتابعة الدورية لمستوى الأداء داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

