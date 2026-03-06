قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد القصف المتواصل.. وزير الخارجية الإيراني: لا نعادي دول الخليج وملتزمون بسياسة حسن الجوار
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة الشعب الجمهوري تتفقد مشروعات المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

زيارة تفقدية لعدد من المصانع بالمجمعات الصناعية
زيارة تفقدية لعدد من المصانع بالمجمعات الصناعية

أجرت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، زيارة تفقدية لعدد من المصانع بالمجمعات الصناعية في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها من جمعية شباب رجال الأعمال بجنوب بورسعيد للاطلاع على أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجهها.

وخلال الزيارة، التقت النائبة بعدد من أصحاب المصانع في مجمع 58 مصنعًا، حيث دار نقاش موسع حول عدد من المشكلات اللوجستية، واشتراطات السلامة، وأزمات الصرف الصناعي، إلى جانب بحث الحوافز المقدمة من الجهات المعنية لدعم الاستثمارات الصغيرة. كما تناول اللقاء مشكلة ضعف دعم تسويق منتجات هذه المصانع، نتيجة غياب التنسيق الكافي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شملت الجولة زيارة عدد من المصانع داخل مجمع 118 مصنعًا، حيث ناقشت النائبة مع المستثمرين أبرز معوقات الاستثمارات المتوسطة، والتي تمثلت في وجود قصور واضح في الصناعات المغذية، وضعف الخدمات الداعمة للصناعات القائمة داخل المنطقة.

وفي السياق ذاته، التقت النائبة بعدد من مستثمري مجمع 3/7، الذي يعد من أحدث المجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث استمعت إلى مطالب المستثمرين المتعلقة بمشكلات التسعير وارتفاع رسوم الخدمات، إضافة إلى عدم توافر بعض الخدمات الأساسية الداعمة لعمل المصانع.

وأكدت النائبة أمل عصفور خلال الزيارة أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات الاستثمار الوطني، لما لها من دور مهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.

كما دعت إلى ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الائتمانية واللوجستية وحوافز التصدير، إلى جانب تطوير الخدمات الداعمة للنهوض بهذه الصناعات، خاصة الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الملابس الجاهزة والجلود والصناعات الهندسية، لما توفره من فرص عمل وتسهم به في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لبورسعيد على المستويين المحلي والدولي.

بورسعيد أمل عصفور مجلس النواب الشعب الجمهوري المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

الاهلي

تعليق قوي من الأهلي بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

معرض فيصل للكتاب

روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب

صورة موضوعية

رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

محافظ المنيا يتابع صرف المنحة التموينية

مليون 626 ألف منياوي يستفدون من المنحة التموينية بإجمالي 285 مليون جنيه

بالصور

تسريب صور سيارة فولكس فاجن جولف 9 لأول مرة| شاهد

فاجن جولف 9
فاجن جولف 9
فاجن جولف 9

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد