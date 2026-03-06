نائبة الشعب الجمهوري تتفقد مشروعات المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

أجرت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، زيارة تفقدية لعدد من المصانع بالمجمعات الصناعية في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها من جمعية شباب رجال الأعمال بجنوب بورسعيد للاطلاع على أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجهها.

وخلال الزيارة، التقت النائبة بعدد من أصحاب المصانع في مجمع 58 مصنعًا، حيث دار نقاش موسع حول عدد من المشكلات اللوجستية، واشتراطات السلامة، وأزمات الصرف الصناعي، إلى جانب بحث الحوافز المقدمة من الجهات المعنية لدعم الاستثمارات الصغيرة. كما تناول اللقاء مشكلة ضعف دعم تسويق منتجات هذه المصانع، نتيجة غياب التنسيق الكافي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شملت الجولة زيارة عدد من المصانع داخل مجمع 118 مصنعًا، حيث ناقشت النائبة مع المستثمرين أبرز معوقات الاستثمارات المتوسطة، والتي تمثلت في وجود قصور واضح في الصناعات المغذية، وضعف الخدمات الداعمة للصناعات القائمة داخل المنطقة.

وفي السياق ذاته، التقت النائبة بعدد من مستثمري مجمع 3/7، الذي يعد من أحدث المجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث استمعت إلى مطالب المستثمرين المتعلقة بمشكلات التسعير وارتفاع رسوم الخدمات، إضافة إلى عدم توافر بعض الخدمات الأساسية الداعمة لعمل المصانع.

وأكدت النائبة أمل عصفور خلال الزيارة أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات الاستثمار الوطني، لما لها من دور مهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات المصرية.

كما دعت إلى ضرورة تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الائتمانية واللوجستية وحوافز التصدير، إلى جانب تطوير الخدمات الداعمة للنهوض بهذه الصناعات، خاصة الصناعات التي تتميز بها محافظة بورسعيد، مثل صناعة الملابس الجاهزة والجلود والصناعات الهندسية، لما توفره من فرص عمل وتسهم به في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لبورسعيد على المستويين المحلي والدولي.