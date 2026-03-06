الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 11 من رأسية رائعة بعد أسيست من أحمد فتوح.

وشهدت المباراة ضغطا مكثفا من جانب نادي الزمالك، وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل، بجانب تألق محمود جنش حارس الاتحاد السكندري، وحرمت العارضة أفشة من تسجيل هدف التعادل للاتحاد من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء.

وأشهر حكم اللقاء محمود وفا بطاقتين حمراوين لكل من كريم الديب لاعب الاتحاد في الدقيقة 35 لتدخله بعنف على خوان بيزيرا، والآخر لمحمد شحاته لاعب الزمالك لتدخله العنيف على لاعب الاتحاد في الدقيقة 45+2.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 43 ليحتل صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 ليحتل المركز الـ 14.

تشكيل الزمالك خلال المباراة

حراسة المرمي: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - شيكو بانزا - ناصر منسي

البدلاء:

محمود الشناوي - السيد أسامة - احمد ربيع - عمر جابر - محمد السيد - أدم كايد - أحمد شريف - عدي الدباغ - سيف الجزيري

تشكيل الاتحاد خلال المباراة

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – مصطفى إبراهيم – عبد الرحمن جودة – كريم الديب

خط الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – محمود عماد – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: يسري وحيد – مابولولو – عبد الرحمن مجدي

قائمة البدلاء: صبحي سليمان، محمود شبانه، مؤمن شريف، محمد توني، فادي فريد، أبو بكر ليادي، نور علاء، سيفور إيزاك، جون إيبوكا