قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
فرصة أخيرة الحلقة 2 .. محمود حميدة يتولى قضية فتاة المنصورية
خسائر إسرائيلية فادحة خلال كمين حزب الله في بلدة النبي شيت جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها

سكودا Epiq
سكودا Epiq
صبري طلبه

تعزز سكودا من تواجدها عالميًا عبر تقديم طرازها الكهربائي الجديد Skoda Epiq، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

ويستهدف هذا الطراز فئة السيارات الكهربائية الصغيرة، مع تصميم حديث وقدرات تقنية تلائم الاستخدام، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات بحسب الفئات.

سكودا Epiq

تصميم سكودا Epiq الرياضية

تعتمد سيارة سكودا على تصميم خارجي مدمج مع الحفاظ على طابع سيارات الكروس أوفر، ويبلغ طول السيارة نحو 4.17 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول يقارب 2.60 متر.

ويظهر الطابع العصري في الواجهة الأمامية التي تأتي بتصميم حاد يبرز هوية السيارة، إلى جانب عجلات رياضية تضيف لمسة ديناميكية، كما توفر السيارة مساحة تخزين جيدة تصل سعة صندوق الأمتعة إلى نحو 475 لترًا.

أداء سكودا نسخة Epiq34 

تتوفر السيارة بعدة خيارات من منظومات الدفع الكهربائية، وتأتي النسخة الأولى المعروفة باسم Epiq34 بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 85 كيلووات، أي ما يعادل نحو 115 حصانًا.

سكودا Epiq

وتصل السرعة القصوى لهذا الطراز إلى 150 كيلومترًا في الساعة، بينما يعتمد على بطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 37 كيلووات ساعة، وتتيح هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 315 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

سكودا فئة Epiq40 والأعلى تجهيزًا 

تقدم الشركة أيضًا فئة أخرى أكثر قوة تحمل اسم Epiq40، والتي تعتمد على محرك كهربائي يولد قدرة تبلغ 99 كيلووات أو ما يعادل نحو 135 حصانًا.

سكودا Epiq

وتتميز هذه النسخة بإمكانية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 كيلووات، ما يسمح بإعادة شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 28 دقيقة في الظروف الطبيعية.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتأتي بمحرك كهربائي أقوى يولد قدرة تصل إلى 155 كيلووات، أي ما يعادل نحو 211 حصانًا، وتتيح هذه المنظومة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كيلومترًا في الساعة.

سكودا Epiq

وبهذه القدرات تتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7.4 ثانية، وتعتمد هذه النسخة على بطارية أكبر بسعة 51.7 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 430 كيلومترًا بالشحنة الواحدة. 

كما تدعم هذه الفئة الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 125 كيلووات، ما يسمح بشحن البطارية حتى 80% خلال حوالي 23 دقيقة، في المقابل تدعم الفئات الأخرى الشحن بالتيار المتردد بقدرة 11 كيلووات.

سكودا Epiq

سعر سكودا Epiq في الأسواق العالمية

تقدم سكودا سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق العالمي والأوروبي بسعر يبدأ من 26 ألف يورو.

سكودا Epiq Skoda Epiq سكودا Epiq الرياضية سكودا Epiq مواصفات سكودا Epiq سعر سكودا Epiq

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

دونالد ترامب

استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر يناقش الحفاظ على الهوية في الليلة السابعة عشر من رمضان

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

بالصور

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

برج الثور حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. أمنح نفسك فرصة للتفكير

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد