سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها

تعزز سكودا من تواجدها عالميًا عبر تقديم طرازها الكهربائي الجديد Skoda Epiq، والذي يأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

ويستهدف هذا الطراز فئة السيارات الكهربائية الصغيرة، مع تصميم حديث وقدرات تقنية تلائم الاستخدام، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات بحسب الفئات.

سكودا Epiq

تصميم سكودا Epiq الرياضية

تعتمد سيارة سكودا على تصميم خارجي مدمج مع الحفاظ على طابع سيارات الكروس أوفر، ويبلغ طول السيارة نحو 4.17 متر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول يقارب 2.60 متر.

ويظهر الطابع العصري في الواجهة الأمامية التي تأتي بتصميم حاد يبرز هوية السيارة، إلى جانب عجلات رياضية تضيف لمسة ديناميكية، كما توفر السيارة مساحة تخزين جيدة تصل سعة صندوق الأمتعة إلى نحو 475 لترًا.

أداء سكودا نسخة Epiq34

تتوفر السيارة بعدة خيارات من منظومات الدفع الكهربائية، وتأتي النسخة الأولى المعروفة باسم Epiq34 بمحرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 85 كيلووات، أي ما يعادل نحو 115 حصانًا.

سكودا Epiq

وتصل السرعة القصوى لهذا الطراز إلى 150 كيلومترًا في الساعة، بينما يعتمد على بطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 37 كيلووات ساعة، وتتيح هذه البطارية مدى قيادة يصل إلى نحو 315 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

سكودا فئة Epiq40 والأعلى تجهيزًا

تقدم الشركة أيضًا فئة أخرى أكثر قوة تحمل اسم Epiq40، والتي تعتمد على محرك كهربائي يولد قدرة تبلغ 99 كيلووات أو ما يعادل نحو 135 حصانًا.

سكودا Epiq

وتتميز هذه النسخة بإمكانية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 كيلووات، ما يسمح بإعادة شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 28 دقيقة في الظروف الطبيعية.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتأتي بمحرك كهربائي أقوى يولد قدرة تصل إلى 155 كيلووات، أي ما يعادل نحو 211 حصانًا، وتتيح هذه المنظومة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كيلومترًا في الساعة.

سكودا Epiq

وبهذه القدرات تتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7.4 ثانية، وتعتمد هذه النسخة على بطارية أكبر بسعة 51.7 كيلووات ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 430 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

كما تدعم هذه الفئة الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 125 كيلووات، ما يسمح بشحن البطارية حتى 80% خلال حوالي 23 دقيقة، في المقابل تدعم الفئات الأخرى الشحن بالتيار المتردد بقدرة 11 كيلووات.

سكودا Epiq

سعر سكودا Epiq في الأسواق العالمية

تقدم سكودا سيارتها الكهربائية الجديدة في السوق العالمي والأوروبي بسعر يبدأ من 26 ألف يورو.