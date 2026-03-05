أبرز 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري.. تفاصيل

شهدت السوق المصري خلال الساعات الأخيرة، بعض الزيادات السعرية لعدد من الإصدارات المقدمة محليًا، والتي شملت النسخة شيري أريزو 5، بزيادة قيمتها 15 ألف جنيه، وزيادة تتراوح بين 25 و26 ألف جنيه للسيارة هيونداي إلنترا AD، على عكس Li6 Pro الصينية والتي ارتفع سعرها بقيمة 50 ألف جنيه.

بينما ارتفعت أسعار السيارة الرياضية شيري تيجو 7 بزيادة قيمتها 20 ألف جنيه، و25 ألف جنيه مقدار الزيادة للسيارة شانجان EADO، وهي الأرخص سعرًا من إصدارات العلامة الصينية خلال الفترة الماضية.

شيري أريزو 5

تقدم شيري أريزو 5 بسعر يبدأ من 680 ألف جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT.

هيونداي إلنترا AD

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD بسعر يبدأ من 925 ألف جنيه إلى مليون 120 ألف جنيه، وتعتمد فنيًا على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سيارة Li6 Pro

يبدأ سعر السيارة Li6 Pro من 2.500.000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك بقوة 300 كيلووات بمنظومة هجينة، ومدى 1.390 كم، ومدة زمنية قدرها 5.4 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 7

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 من 950 ألف جنيه وصولًا إلى مليون و20 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شانجان EADO

يتراوح سعر السيارة شانجان EADO بين 774.900 و 724.900 جنيه، وتضم السيارة محرك سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 109 حصانًا، 152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات.