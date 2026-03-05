قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرز 5 سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري.. تفاصيل

سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري
سيارات ارتفعت أسعارها في السوق المصري
صبري طلبه

شهدت السوق المصري خلال الساعات الأخيرة، بعض الزيادات السعرية لعدد من الإصدارات المقدمة محليًا، والتي شملت النسخة شيري أريزو 5، بزيادة قيمتها 15 ألف جنيه، وزيادة تتراوح بين 25 و26 ألف جنيه للسيارة هيونداي إلنترا AD، على عكس Li6 Pro الصينية والتي ارتفع سعرها بقيمة 50 ألف جنيه.

بينما ارتفعت أسعار السيارة الرياضية شيري تيجو 7 بزيادة قيمتها 20 ألف جنيه، و25 ألف جنيه مقدار الزيادة للسيارة شانجان EADO، وهي الأرخص سعرًا من إصدارات العلامة الصينية خلال الفترة الماضية.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تقدم شيري أريزو 5 بسعر يبدأ من 680 ألف جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه، وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT.

هيونداي إلنترا AD

هيونداي إلنترا AD

تأتي السيارة هيونداي إلنترا AD بسعر يبدأ من 925 ألف جنيه إلى مليون 120 ألف جنيه، وتعتمد فنيًا على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتمتلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سيارة Li6 Pro

سيارة Li6 Pro

يبدأ سعر السيارة Li6 Pro من 2.500.000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك بقوة 300 كيلووات بمنظومة هجينة، ومدى 1.390 كم، ومدة زمنية قدرها 5.4 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

شيري تيجو 7

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 من 950 ألف جنيه وصولًا إلى مليون و20 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شانجان EADO

شانجان EADO

يتراوح سعر السيارة شانجان EADO بين 774.900 و 724.900 جنيه، وتضم السيارة محرك سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 109 حصانًا، 152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري زيادة أسعار السيارات أسعار السيارات في السوق المصري 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

امام عاشور

إمام عاشور يعزز تقدم الأهلي بهدف ثانٍ أمام المقاولون العرب في الدوري

صورة من اللقاء

أبو ريدة يجتمع بمنتخب 2009 لدعم الفريق قبل خوض التصفيات الأفريقية

المقاولون العرب

حكم الفار يلغي هدف التعادل للمقاولون العرب

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد