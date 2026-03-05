قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
صبري طلبه

عززت علامة تويوتا من تواجدها في الصين عبر نسخة bZ7 الجديدة، والتي قدمت بالتعاون مع الصانع الصيني GAC، وتأتي هذه السيارة بعدد كبير من التجهيزات والترقيات الفنية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان الرياضية.

أبعاد وتصميم تويوتا bZ7

تندرج تويوتا bZ7 ضمن فئة السيارات السيدان الكهربائية، حيث تعتمد على هيكل واسع مع أبعاد تعزز من المساحة الداخلية، فيبلغ طول السيارة نحو 5.13 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.97 متر، ويبلغ ارتفاعها قرابة 1.51 متر، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.02 متر، كما تأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية متعددة الأضلاع بقياس 20 بوصة.

تويوتا bZ7

تويوتا bZ7 والأداء الفني

تعتمد تويوتا bZ7 على منظومة دفع كهربائية متطورة تحمل اسمDriveONE ، وهي تقنية طورتها شركة هواوي لتوفير أداء متوازن بين القوة والكفاءة،  ويستطيع محرك السيارة الكهربائي أن يولد قوة تصل إلى 207 كيلوواط، ما يعادل 278 حصانًا، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى نحو 180 كيلومترًا في الساعة. 

خيارات متعددة للبطارية ومدى قيادة طويل

توفر تويوتا bZ7 خيارين مختلفين للبطاريات، الخيار الأول يأتي بسعة 88.13 كيلوواط ساعة، ويتيح مدى قيادة يصل إلى ما بين 680 و700 وحتى 710 كيلومترات، أما الخيار الثاني فيعتمد على بطارية أصغر بسعة 71.35 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه النسخة مدى يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

أنظمة قيادة ذكية وتقنيات مساعدة متقدمة

تزود السيارة بعدد كبير من تقنيات القيادة الذكية حيث تعتمد bZ7 على نظام المساعدة المتقدم Momenta R6 المبني على نماذج الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل بالتكامل مع شبكة من الحساسات المنتشرة في السيارة.

تويوتا bZ7

ويصل عدد الحساسات إلى 27 مستشعرًا موزعة حول الهيكل لتوفير قدر أكبر من الوعي بالمحيط ودعم وظائف القيادة المساعدة، كما تضم السيارة نظام التعليق الهوائي مزدوج يستطيع التكيف مع ظروف الطريق، مع خاصية التوقع بسطح الطريق لتحسين مستوى الراحة والثبات.

مقصورة وتجهيزات تويوتا bZ7

تعتمد bZ7 على بيئة رقمية حديثة مدعومة بنظام HarmonyOS Cockpit 5.0، وهو نظام تشغيل ذكي يتيح التحكم بعدد كبير من وظائف السيارة ويعزز من تكامل الأجهزة الذكية، وتضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية صغيرة، إلى جانب شاشة مركزية بقياس 15.6 بوصة بدقة 2K لإدارة أنظمة المعلومات والترفيه.

تويوتا bZ7

وتشمل التجهيزات الداخلية نظام صوتي فاخر من Yamaha، إضافة إلى شواحن لاسلكية للهواتف في الأمام والخلف، كما توفر السيارة مقاعد مزودة بخاصية التدليك عبر عشر نقاط مختلفة لأربعة مقاعد، إلى جانب وظائف التدفئة والتهوية، مع وجود طاولة خلفية قابلة للطي وثلاجة صغيرة مدمجة.

أسعار تويوتا bZ7 في السوق الصينية

تُطرح السيارة في السوق الصينية ضمن فئة السيدان الكهربائية المتوسطة إلى العليا، حيث يتراوح سعرها بين 179,800 يوان و239,800 يوان، ويعادل هذا النطاق السعري ما بين نحو 26 ألف دولار و34,800 دولار تقريبًا.

