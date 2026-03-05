قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
رسالة "سيدي" تتصدر الترند.. ماذا قال لاعب التحدي لمدربه خالد جلال؟
وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين
الدفاع القطرية: تصدينا لـ 13 صاروخًا باليستيًا و4 مسيرات دون خسائر يشرية
تكنولوجيا وسيارات

أسعار أودي RS 5 PHEV موديل 2026 في السعودية

أودي RS 5 PHEV موديل 2026
أودي RS 5 PHEV موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها أودي RS 5 PHEV موديل 2026، وتنتمي  RS 5 PHEV لفئة السيارات الستيشن ، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

أودي RS 5 PHEV موديل 2026

مواصفات أودي RS 5 PHEV موديل 2026

تمتلك سيارة أودي RS 5 PHEV موديل 2026،  أقواس عجلات أوسع تعكس الهوية الهجومية، وبها واجهة أمامية مزودة بفتحات تهوية ضخمة، ومشتتات هواء حادة، وبها خط خلف أنبوبا عادم عملاقان يؤكدان أن السيارة لا تزال مخلصة للأداء الصاخب، وتم استخدام خطوط انسيابية مدروسة لتقليل المقاومة الهوائية .

أودي RS 5 PHEV موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة أودي RS 5 PHEV موديل 2026 مجهزة بأجود أنواع الجلود والكربون فايبر، وبها شاشات عرض متطورة تتضمن تطبيقات مخصصة لتحليل زوايا الانزلاق وقوى الجاذبية (G-Force)، وبها مقاعد رياضية توفر دعم مثالي عند المنعطفات الحادة، وبها عزل صوتي فائق، وتقنيات ترفيهية تعطي تجربة قيادة يومية مريحة وهادئة عند الانتقال للوضع الكهربائي الصامت.

محرك أودي RS 5 PHEV موديل 2026

أودي RS 5 PHEV موديل 2026

تحصل سيارة أودي RS 5 PHEV موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2900 سي سي بجانب شاحن تيربو مزدوج، وتنتج قوة 503 حصان. ولتعويض الوزن الزائد الناتج عن البطاريات، دمجت أودي محرك كهربائي داخل ناقل الحركة يضيف 175 حصان أخرى، لتصل القوة الإجمالية إلى 630 حصان، وتم توزع هذه القوة عبر نظام كواترو الشهير للدفع الرباعي، وبها نظام توزيع عزم دوران ديناميكي ينقل الطاقة بين العجلات الخلفية بسرعة فائقة، مما يمنح السيارة قدرة مذهلة على المناورة والتصاق تماما بالإسفلت حتى في أصعب المنعطفات.

أبعاد أودي RS 5 PHEV موديل 2026

تأتى سيارة أودي RS 5 PHEV موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 4897 مم، وعرض 1953 مم، وارتفاع 1445 مم .

سعر أودي RS 5 PHEV موديل 2026

أودي RS 5 PHEV موديل 2026

تباع سيارة أودي RS 5 PHEV موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 431 ألف ريال سعودي .

أودي RS 5 PHEV RS 5 PHEV موديل 2026 محرك أودي RS 5 PHEV أبعاد أودي RS 5 PHEV موديل 2026 سعر أودي RS 5 PHEV موديل 2026 السيارات الستيشن

