الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، عن تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط من السيارات والبضائع المتنوعة.

قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، إن تلك الحصيلة جاءت نتيجة بيع مجموعة من السيارات والبضائع بنظام المزاد العلني لصالح جمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة.

أضاف التقرير أن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، قد نظمت جلسة مزاد علني اليوم بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم لبيع 108 لوط من السيارات والبضائع المتنوعة التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وفقًا للتقرير فقد تم بيع 15 لوط من السيارات بقيمة 5.83 مليون جنيه و 8 لوطات أخري لبضائع متنوعة بقيمة 1.25 مليون جنيه.

وجاء تنفيذ ذلك للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.