وزير المالية رداً على صدى البلد: أوضاعنا الاقتصادية جيدة وقوية بسبب الإصلاحات

أجاب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على سؤال محرر صدي البلد محمود مطاوع، المسؤول عن ملف مجلس الوزراء، حول تأثير الحرب على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الاقتصاد يتمتع بأمان واستقرار ملحوظين.

وأشار كجوك إلى أن التنوع الكبير في الأسواق المالية يجعل مقارنة البورصة المصرية بالبورصات الأخرى تعكس صورة إيجابية لمصر، وأن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تبشر بالاستقرار، مؤكداً أن الأسواق تسير في مسار إيجابي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام التحديات.

إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار

أوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات كبيرة خلال الشهور الماضية، ما ساهم في تعزيز الثقة في الأسواق وحماية المستثمرين، مشيراً إلى أن هذه الجهود جعلت الوضع المالي آمنًا ومستدامًا.

رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين

واختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن مصر تتمتع بأساس اقتصادي قوي ومتوازن، وأن الحكومة تواصل العمل لضمان استقرار الأسواق المالية وحماية مصالح المستثمرين، مضيفًا أن الوضع العام "كويس" ويبعث على الاطمئنان.

وتابع: "حذرين في التعامل ومطمئنين بأن أوضاعنا الاقتصادية جيدة وقوية بسبب الإصلاحات التي تمت والنتائج الأولية التي تحققت في الـ 6 أشهر الماضية".