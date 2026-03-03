أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك

وجه ممدوح عباس رسالة شكر بعد منحه الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل.

وكتب ممدوح عباس عبر فيسبوك: رحلة طويلة و حب و عشق لنادي الزمالك و للفانلة البيضاء تُوّجت بمنحي الرئاسة الشرفية للنادي.

وتابع : اتذكر جيدا سنة ١٩٥٢ عندما جئت الى القاهرة لحضور مباراة الزمالك عندما كان النادي في مقره القديم مكان مسرح البالون .

وأضاف:أشكر مجلس الادارة وكم المكالمات الهائل التي تلقيتها بالأمس و أرجو أن أكون عند حسن الظن بي.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.

واعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.

كما يتمنى مجلس الإدارة لـ ممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة.