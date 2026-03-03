قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
رياضة

أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك

ممدوح عباس
ممدوح عباس
ميرنا محمود

وجه ممدوح عباس رسالة شكر بعد منحه الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل.

وكتب ممدوح عباس عبر فيسبوك: رحلة طويلة و حب و عشق لنادي الزمالك و للفانلة البيضاء تُوّجت بمنحي الرئاسة الشرفية للنادي.

وتابع : اتذكر جيدا سنة ١٩٥٢ عندما جئت الى القاهرة لحضور مباراة الزمالك عندما كان النادي في مقره القديم مكان مسرح البالون .

وأضاف:أشكر مجلس الادارة وكم المكالمات الهائل التي تلقيتها بالأمس و أرجو أن أكون عند حسن الظن بي.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.

واعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.

كما يتمنى مجلس الإدارة لـ ممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة.

ممدوح عباس الزمالك الرئاسه الشرفية لنادي الزمالك اخبار ممدوح عباس

