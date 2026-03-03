عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي

تتجه الأنظار إلى القرار المرتقب من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن العقوبات المنتظرة على النادي الأهلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي واجه الجيش الملكي مرتين ضمن منافسات المجموعة الثانية خلال الموسم الجاري، حيث انتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل 1-1، قبل أن يتجدد التعادل سلبيًا في لقاء القاهرة. ونجح الفريقان في حجز بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.

المبارتان شهدتا أجواء مشحونة وأحداث شغب من جانب جماهير الناديين، ما دفع الجهات المختصة إلى توقيع عقوبة على الفريق المغربي بحرمان جماهيره من حضور ثلاث مباريات، بعد لقاء الجولة الثانية.

عقوبات مرتقبة على الأهلي

بحسب تقارير صحفية مغربية، فإن مصادر قريبة من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي كشفت عن توجه لفرض عقوبة على الأهلي تقضي بخوض مباراتين دون حضور جماهيري، مع إيقاف تنفيذ مباراة واحدة منهما بشرط عدم تكرار المخالفات مستقبلًا، إلى جانب غرامات مالية، وذلك بسبب تجاوزات تنظيمية وأمنية رصدت خلال مواجهة القاهرة أمام الجيش الملكي.

مواجهة حاسمة أمام الترجي

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 13 مارس في رادس، على أن يُحسم التأهل في لقاء الإياب المقرر إقامته بالقاهرة يوم 21 من الشهر ذاته.