جمرك البريد المصرى بمطار القاهرة يحبط 3 محاولات لتهريب كميات من المخدرات

تمكن رجال جمرك البريد المصري برئاسة مدحت علام مدير الجمرك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الدولي والإدارة العامة للبحث الجنائي بمطار القاهرة وقرية البضائع، من ضبط ٣ محاولات لتهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ، داخل ثلاثة طرود بريدية واردة من الخارج جميعها موجهة لشخص واحد، وتم إرسالها عبر شركات طيران مختلفة في محاولة لإخفاء الشبهة والتهرب من الرقابة الجمركية .

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج اشتبهت بدور حمدي مأمور التعريفة في أحد الطرود ومشموله عبارة عن ٢ عبوة تحتويان على تربة زراعية وبذور نباتية وبالفحص تبين أن بداخلهما أكياس مخبأة تحوي على ١٠٨ قرص إكستازى مخدر.

وكانت المحاولة الثانية وخلال فحص أحد الطرود البريدية الواردة من الخارج ومشموله مواد غذائية داخل كرتونة صغيرة الحجم، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود كيس يحتوي على مادة مخدرة من نوع «الآيس» مخبأة ضمن محتويات الطرد بقصد التهريب.

أما المحاولة الثالثة فكانت أثناء قيام شيماء زكريا صاوي مدير التعريفة بفحص طرد وارد من الخارج عبارة عن بطاقة معايدة تبين وجود كيس يحتوي على ١٠٠ طابع من مخدر «LSD»

وقد أشرف على أعمال الضبط طارق الدسوقي مدير إدارة الحركة و مجدي أحمد مدير إدارة التعريفة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر الجمركية اللازمة، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك و أحمد العسقلاني نائبا رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي