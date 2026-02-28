قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

عزة عاطف

تستعد شركة بورشه الألمانية لإحداث ثورة غير مسبوقة في فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية من خلال تطوير نسخة "الجيل القادم" من طراز كايين إلكتريك كوبيه، والتي توصف بأنها "صائدة السيارات الخارقة". 

وتكشف الصور المسربة الأحدث في فبراير 2026 عن نموذج اختباري يحمل ملامح هجومية مستوحاة من قسم "GT" لدى بورش، حيث تبرز السيارة بجناح خلفي ثابت وضخم لتعزيز القوة الضاغطة، وهو ملمح تصميمي يقتصر عادة على أقوى طرازات الحلبات لدى العلامة البافارية. 

ويهدف هذا الطراز الجديد، الذي من المتوقع أن يحمل اسم "Turbo GT Electric"، إلى تقديم أداء مذهل يطمس الحدود تمامًا بين فئة الـ SUV والسيارات الرياضية الفائقة، معتمدًا على منصة "PPE" المتطورة التي توفر توزيعًا مثاليًا للوزن واستجابة فورية. 

محرك كهربائي جبار وأداء يتخطى حدود الخيال

تشير التقارير الهندسية إلى أن النسخة الأعلى من كايين الكهربائية ستعتمد على نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية مذهلة تتجاوز 1,139 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1,498 نيوتن متر عند تفعيل نظام التحكم في الانطلاق. 

ومن المتوقع أن تتمكن هذه السيارة من التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، مما يجعلها أسرع من معظم السيارات الخارقة المتواجدة في السوق حاليًا. 

إن هذا الأداء الاستثنائي مدعوم ببطارية ضخمة سعة 113 كيلوواط في الساعة، ونظام معماري بقوة 800 فولت يتيح شحنًا فائق السرعة، مما يضمن بقاء السيارة في قمة جهوزيتها للانطلاق في أي وقت. 

تصميم إيروديناميكي وتقنيات مستمدة من حلبات السباق

لا تقتصر القوة في "كايين تيربو جي تي إلكتريك" على المحركات فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة هوائية متكاملة تضم فتحات تهوية نشطة وموزع هواء خلفي معاد تصميمه بالكامل لضمان استقرار السيارة عند السرعات العالية التي قد تتخطى 260 كيلومترًا في الساعة. 

وفي الداخل، من المتوقع أن تحصل المقصورة على شاشة عرض منحنية مقاس 14.25 بوصة ونظام ترفيهي متطور يوفر بيانات حية حول الأداء الديناميكي، مما يمنح السائق شعورًا بالسيطرة المطلقة. ومع بدء الاختبارات النهائية على حلبة "نوربورجرينج"، يتطلع عشاق السرعة إلى رؤية هذا الوحش الكهربائي وهو يضع معايير جديدة للرفاهية والقوة، مبرهنًا على أن مستقبل بورش الكهربائي سيكون مثيرًا وصاخبًا بالأداء العالي. 

