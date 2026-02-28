جدول مواجهات اليوم قبل نهائي دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

تُختتم اليوم السبت منافسات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2025-2026، بإقامة 7 مواجهات قوية ضمن الجولة السابعة والأخيرة.

فعلى مستوى المجموعة الأولى، يلتقي هليوليدو مع سموحة على صالة جامعة عين شمس، كما يواجه الترسانة نظيره هليوبوليس على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة، فيما يصطدم سبورتنج بالاتحاد السكندري، وتُقام المباريات الثلاث في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وكان الأهلي قد افتتح جولة الحسم بتحقيق الفوز على القناة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الزمالك فريق الزهور على صالة الزمالك في الثامنة والنصف مساءً، بينما يلتقي وادي دجلة مع مصر للبترول على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في التوقيت ذاته، على أن تُستكمل المواجهات في الساعة العاشرة والنصف مساءً بإقامة مباراتي طلائع الجيش أمام الطيران على صالة الجيش، وبتروجت أمام الجزيرة على صالة أكاديمية الشرطة بالعباسية.

يذكر أن 6 فرق ضمنت تأهلها رسميًا إلى الدور النهائي، وهي الأهلي وسبورتنج والقناة عن المجموعة الأولى، والزمالك وبتروجت والطيران عن المجموعة الثانية، على أن يُحسم المقعدان الأخيران مع ختام مباريات اليوم.