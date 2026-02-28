مواجهة قوية بين الأهلي وزد.. التشكيل المتوقع والغيابات المؤثرة

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نادي زد في إطار منافسات الدوري العام، مشيرًا إلى أهمية المباراة بالنسبة لاستعادة الأهلي صدارة الدوري قبل نهاية المرحلة الأولى حتى لو بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأضاف محمد عصام خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي يواصل تحضيراته للحفاظ على سلسلة انتصاراته، مشددًا على أن الفريق يهدف إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب قبل دخول المباريات الحاسمة في المرحلة الثانية.

وأشار عصام إلى أن الأهلي سيغيب عنه أكثر من لاعب مثل ياسين مرعي وعمرو الجزار للإصابة، بخلاف عدم حسم موقف الثنائي زيزو وتريزيجيه في ظل عودهم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى محمد سيحا أو حمزة علاء ومحمد شكري ،فيما يعود ياسر إبراهيم للقائمة بعد انتهاء إيقافه.

وتوقع الناقد الرياضي أن تكون المباراة صعبة، مشيرًا إلى أن الأهلي سيدخل اللقاء بهدف الحفاظ على انتصاراته، وأن الفريق يعتمد على عناصره الأساسية في خط الهجوم والدفاع، مع التركيز على استغلال الفرص للحفاظ على التفوق في الدوري.

كما أشار عصام إلى أن فريق زد سيحاول تعويض خسارته السابقة أمام الزمالك، لكنه يرى أن العوامل الفنية والإصابات تؤثر على فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مؤكداً أن النادي الأهلي يملك الأفضلية في معظم عناصر القوة والتجربة داخل الملعب.

https://youtu.be/GMxeqh_Kdfg?si=jZz-Z7gYWbryL9Ye