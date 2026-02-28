حسام حسن: بحب الأكل البيتي.. ونفسي السنة كلها تبقى رمضان

قال حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، إنه يحب الأكل كثيرًا، خصوصًا الأكل البيتي "المحاشي والطواجن والبط" الذي نفتقده كثيرًا كلاعبين، مؤكدًا أن هذا الأكل هو الطعام الصحي الملائم لأجواء الشهر الفضيل.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بحب أجواء رمضان ولمة العائلة مع والدي ووالدتي وأخي وأبنائي وأصحابي، بحب الأجواء دي جدًا، وبحاول أعيشها على قد ما أقدر دائمًا.

وأضاف: الكنافة والقطايف البلدي بتوع زمان هما أكثر نوعين من الحلويات المرتبطة معي بشهر رمضان الكريم، مهما ظهرت أصناف جديدة، الحاجات البسيطة دي هي أهم وأصح حاجة ومفيش أحسن منهم، إنما الافتكاسات اللي بنشوفها كل يوم، كلها حاجات مضرة للصحة وبتدمرها، مفيش أحسن من البساطة.

وأنهى حديثه: بحب أدخل المطبخ واعمل أكل، لكن حاليًا لظروف عملي والتدريبات والمباريات الموضوع صعب جدًا لكني بحاول.