سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسام حسن: متظلمتش في الأهلي.. ومقدرش أزعل جماهير القطبين

حسام حسن
حسام حسن
محمد سمير

أكد حسام حسن لاعب مودرن سبورت الحالي والأهلي وسموحة السابق، على أنه لا يستطيع إغضاب أي من جماهير الأهلي أو الزمالك، مشددًا على أن الكرة للجماهير والجماهير هي كرة القدم، الجماهير هي من ترفع لاعب للسماء السابعة وهي من تستطيع إنزاله لسابع أرض، لو مش هحترم الجمهور يبقى هلعب كرة ليه، أنا بلعب كرة قدم عشان أبسط نفسي وأفرح الناس قبل مني.

وتابع "حسن" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: العودة إلى الأهلي صعبة حاليًا، لأنني لا أحب تكرار نفس التجارب مرة أخرى، ارتديت قميص الأهلي ولعبت له وحققت بطولات وانتهت التجربة، الآن أنا أبحث عن تجربة جديدة بدوافع جديدة ولا مانع لدي من اللعب للزمالك.

وأضاف: حاليًا في كامل تركيزي مع مودرن سبورت، نادي كبير وإدارة محترمة تحت قيادة الدكتور وليد دعبس، كلنا شغالين عشان نرجع النادي لمكانته التي يستحقها.

وواصل: كلمة اتظلمت في الأهلي كلمة كبيرة، ربما ليس هناك عدل كامل في الحياة عامة والكرة خاصة، لكنني أرى أن تلك المقولة غير صحيحة، لم أحصل على فرصتي كاملة، لذا قررت العودة لسموحة ومساعدة النادي على النجاة من شبح الهبوط.

وأنهى حديثه: سموحة هو من صنع اسم ومسيرة حسام حسن، القصة في أي نادي بتكون نصيب، تنجح أو تفشل، لكن الأهم إنك تكون فاهم وعارف إنها ظروف، لو مش ماشية لازم تتحرك فورًا وتفكر في تجربة جديدة بدوافع وتحديات جديدة عشان تعمل اسم وتاريخ في الكرة.

