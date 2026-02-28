قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي شرق أسيوط

السيطرة على حريق بشقة سكنية
السيطرة على حريق بشقة سكنية
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية ببرج (أ) أبراج القضاة بنطاق حي شرق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بابراج القضاة بحي شرق.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين أن الحريق وقع بشقة " عثمان محمدين أحمد" ، بالدور الثالث شقة رقم (306).

وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الشقة، فيما لم يحدد سبب الحريق حتى الآن، وتمت أعمال الإطفاء والتبريد بالكامل لضمان عدم تجدد الاشتعال.

تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط السيطرة على حريق أمن أسيوط نشوب حريق احتراق

