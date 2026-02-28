السيطرة على حريق بشقة سكنية في حي شرق أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية ببرج (أ) أبراج القضاة بنطاق حي شرق، دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بابراج القضاة بحي شرق.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين أن الحريق وقع بشقة " عثمان محمدين أحمد" ، بالدور الثالث شقة رقم (306).

وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات الشقة، فيما لم يحدد سبب الحريق حتى الآن، وتمت أعمال الإطفاء والتبريد بالكامل لضمان عدم تجدد الاشتعال.

تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.