إزالة 10 حالات تعد بـ5 مراكز وحي في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات بكافة صورها، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بنطاق 5 مراكز وحي، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 فبراير الجاري، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان التنفيذ الفوري ومنع تكرار المخالفات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات شملت مراكز البداري والقوصية وصدفا والغنايم، إلى جانب حي شرق مدينة أسيوط، حيث تم إزالة حالة تعدي على أراضٍ زراعية بمركز البداري، وأخرى بمركز صدفا، و3 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي لمتغيرات مكانية بمركز الغنايم، وحالة تعدي أخرى بنطاق حي شرق، وأسفرت الإزالات عن استرداد 10 قراريط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، إضافة إلى 886 متر مربع مباني.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل، مؤكدًا أن أي محاولة تعدي جديدة أو عودة للمخالفات سيتم التعامل معها فورًا وبكل حزم حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

وفي السياق ذاته، جدد دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعدي أو مخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، دعمًا لجهود الدولة في فرض سيادة القانون وتعزيز آليات المتابعة المجتمعية.