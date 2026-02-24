تموين أسيوط تضبط 3 أطنان و650 كجم دقيق بلدي مدعم بالقوصية ومنفلوط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط من ضبط 3 طن و650 كجم دقيق بلدي مدعم خلال حملات تموينية مكبرة شنتها على المخابز البلدية بمراكز القوصية ومنفلوط ومركز أسيوط.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أسفرت عن ضبط 73 شيكارة دقيق مدعم إلى جانب شيكارة ردة ناعمة وزن 25 كجم، تم تجميعها بالمخالفة للقانون بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب بالسلع المدعمة.