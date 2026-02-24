محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مسئولياته خلال المرحلة المقبلة .. جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالزيارة، معربًا عن تقديره لحرص القيادات الأمنية على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يجسد روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس وحدة الهدف في خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آليات دعم منظومة العمل المؤسسي بين مختلف الجهات، في إطار من التنسيق المستمر والرؤية المشتركة التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء مجدي سالم عن خالص تهانيه لمحافظ أسيوط، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل المباشر والتنسيق الدائم، بما يدعم منظومة العمل التنفيذي ويعزز مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.