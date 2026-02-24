قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال استقباله رئيس دير المحرق.. اللواء محمد علوان: أسيوط ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية

محافظ أسيوط يستقبل الأنبا بيجول أسقف دير المحرق
محافظ أسيوط يستقبل الأنبا بيجول أسقف دير المحرق
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا بيجول، أسقف دير المحرق، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى ضم عددًا من الآباء الرهبان والكهنة بالدير، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لأسيوط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية وخدمة أبناء المحافظة.

ورحب المحافظ بالوفد الكنسي، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة التي تميز أبناء أسيوط، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدينية لما لها من دور محوري في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأشار محافظ أسيوط إلى المكانة الروحية والتاريخية لدير المحرق، باعتباره أحد أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وما يمثله من قيمة دينية وسياحية تسهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا بيجول عن خالص تهانيه للمحافظ، مؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لكل الجهود التي تستهدف خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف مؤسسات المجتمع بأسيوط.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في عدد من الملفات ذات البعد المجتمعي والإنساني، بما يعزز مسيرة العمل الوطني ويخدم أبناء المحافظة في مختلف المراكز والقرى.

أسيوط محافظ أسيوط الأنبا بيجول أسقف الدير المحرق وفد كنسي الآباء الرهبان والكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

ذكر الله

كيف تعيش يومًا مثاليًّا في رمضان؟ ..الأزهر للفتوى يجيب بـ15 عملًا صالحًا

صلاة الجماعة

الإفتاء: يجب مراعاة حرمة المساجد وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن

هل النظر للسيدات في نهار رمضان يفسد الصوم؟

هل النظر للسيدات في نهار رمضان يفسد الصوم؟ .. أفضل طريقة لعلاج التقصير

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد