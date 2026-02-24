خلال استقباله رئيس دير المحرق.. اللواء محمد علوان: أسيوط ستظل نموذجًا للوحدة الوطنية

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا بيجول، أسقف دير المحرق، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى ضم عددًا من الآباء الرهبان والكهنة بالدير، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لأسيوط، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية وخدمة أبناء المحافظة.

ورحب المحافظ بالوفد الكنسي، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وروح المحبة التي تميز أبناء أسيوط، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدينية لما لها من دور محوري في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأشار محافظ أسيوط إلى المكانة الروحية والتاريخية لدير المحرق، باعتباره أحد أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وما يمثله من قيمة دينية وسياحية تسهم في دعم جهود التنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا بيجول عن خالص تهانيه للمحافظ، مؤكدًا دعم الكنيسة الكامل لكل الجهود التي تستهدف خدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومختلف مؤسسات المجتمع بأسيوط.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك في عدد من الملفات ذات البعد المجتمعي والإنساني، بما يعزز مسيرة العمل الوطني ويخدم أبناء المحافظة في مختلف المراكز والقرى.