رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الوظائف القيادية

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة الوظائف القيادية؛ لبحث تجديد واختيار عدد من القيادات الإدارية، التي تضم مديري العموم وأمناء الكليات بمختلف قطاعات الجامعة، وذلك في إطار دعم الاستقرار الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الجامعة تتعامل مع ملف القيادات الإدارية وفق رؤية مؤسسية واضحة تستهدف دعم خطط التطوير الشامل، ومواكبة التحول الرقمي، والارتقاء بمنظومة العمل الإداري، بما يتسق مع استراتيجية الجامعة وتوجهاتها المستقبلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المقابلات أُجريت في إطار من الشفافية والموضوعية، واستندت إلى معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والقدرة على القيادة واتخاذ القرار، بما يرسخ مبادئ تكافؤ الفرص والحوكمة المؤسسية.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى عروض تفصيلية من المرشحين، تضمنت خططهم لتطوير قطاعاتهم، وآليات تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الإدارية، فضلًا عن رؤاهم لتنفيذ خطط متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة داخل الجامعة.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن تجديد الثقة في بعض القيادات يأتي تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة، وحرصًا على استكمال مسارات العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز بيئة العمل بمختلف القطاعات.

وأكد رئيس الجامعة أن بناء جهاز إداري قوي يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية والبحثية، ويتطلب قيادات واعية بمعايير الجودة المؤسسية، وقادرة على إدارة الموارد بكفاءة، واتخاذ قرارات مدروسة تدعم مسيرة التطوير المستدام.