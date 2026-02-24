قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
عزة عاطف

قد يبدو استخدام فوط "الميكروفايبر" أمرًا بسيطًا، لكن كفاءتها العالية في امتصاص الغبار، والأوساخ، وبقايا الشمع، جعلتها الأداة الأهم في عالم العناية بالسيارات (Detailing). 

تتكون هذه الألياف من مزيج "البوليستر" و"البولي أميد"، وهي خيوط أدق من قطر شعر الإنسان، مما يجعلها فائقة الامتصاص والنعومة، لكن هذا التكوين الحساس يتطلب تعاملًا خاصًا جدًا.

لماذا تدمر الغسالة ألياف الفوط؟

يلجأ الكثيرون إلى اختصار الوقت عبر غسل فوط الميكروفايبر في الغسالات الأوتوماتيكية، وهو اختصار قد يؤدي تدريجيًا إلى إتلاف خيوط الألياف الدقيقة. 

يسبب هذا التلف ظاهرة "الوبر" أو تساقط الأنسجة، مما يترك بقعًا وبقايا خيوط على الزجاج والطلاء أثناء التلميع، فيجعل السيارة تبدو غير نظيفة تمامًا مهما بذلت من جهد. 

يكمن السر في تجنب الماء الساخن؛ فالألياف الاصطناعية هي مواد "لدائن حرارية" قد تذوب وتفقد فعاليتها عند تعرضها للحرارة العالية.

قاعدة "السقوط": متى يجب عليك التخلص من الفوطة فورًا؟

من القواعد الصارمة في عالم العناية بالسيارات أنه بمجرد ملامسة الفوطة للأرض أثناء تجفيف أو تلميع الطلاء، يجب استبدالها فورًا بقطعة جديدة. 

إن طبيعة الميكروفايبر "المغناطيسية" تجذب ذرات الرمل الصغيرة التي تسكن بين الألياف، واستمرار المسح بها يعني تحويل الفوطة إلى "ورق صنفرة" يخدش طبقة "الكلير كوت" الغالية. 

كما ينصح بإعادة تخصيص الفوط التي استخدمت لمسح طبقات "السيراميك كووتينج" لأعمال أخرى خشنة، لأن بقايا السيراميك تتصلب داخل الألياف وتجعلها حادة ومؤذية للطلاء.

اختيار المنظف المناسب: تجنب الصابون التقليدي

استخدام صابون الأطباق أو المنظفات المنزلية القوية يعد خطأً فادحًا؛ فهي تحتوي على أصباغ ومبيضات كيميائية تدمر بنية الألياف. 

الخيار الأمثل هو استخدام منظفات متعادلة الحموضة (pH-neutral) وخالية من الروائح، أو المنظفات المتخصصة مثل "Malco مايكروفايبر Refresh" المصممة خصيصًا لهذه المهام. كما يجب الحذر الشديد من "منعمات الأقمشة" (Fabric Softener) التي تغلف الألياف بطبقة شمعية تمنع الامتصاص وتسبب تلطيخ الطلاء بشكل مزعج.

فرز الغسيل: سر الاحترافية في الحفاظ على الأدوات

لضمان أقصى حماية، لا يجب أبدًا غسل فوط الميكروفايبر مع الأقمشة القطنية الأخرى لتجنب انتقال الوبر إليها. الاحترافية تتطلب أيضًا فصل الفوط "شديدة الاتساخ" عن تلك المستخدمة في اللمسات النهائية وغسلهما في دورات منفصلة. 

إن اتباع هذه التفاصيل الصغيرة هو ما يفرق بين الهاوي والمحترف الذي يحافظ على لمعان سيارته وكأنها خرجت للتو من صالة العرض.

تنظيف فوط الميكروفايبر فوط الميكروفايبر صيانة أدوات التلميع خدوش طلاء السيارات غسيل السيارات حماية طلاء السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

قوافل بيطرية

الزراعة: 241 قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين في 238 قرية خلال يناير

مسئول أوزبكي

مسئول أوزبكي: العلاقات مع مصر تشهد مرحلة جديدة بفضل القيادة السياسية للبلدين

الأنبا بقطر

رسامة دياكونيان جديدان في إيبارشية دير مواس ودلجا تمهيدا لسيامتهما كهنة

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد