مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية

أعلن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (NORAD) والقيادة الشمالية الأمريكية (USNORTHCOM) عن إجراء تمرين مشترك مع كندا والدنمارك في ألاسكا وجرينلاند، والذي سيستمر حتى منتصف مارس 2026.

ووفقًا للبيان الصادر عن القيادة الشمالية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سيتم تنفيذ تمرين "أركتيك إيدج 2026"، وهو تمرين ميداني مشترك متعدد المجالات في مواقع مختلفة عبر ألاسكا وجرينلاند، في الفترة من 23 فبراير إلى 13 مارس 2026.

وأضاف البيان أن هذا التمرين سيشمل مشاركة من الدنمارك وكندا، بالإضافة إلى الحرس الوطني لألاسكا وشركاء الوكالات الحكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي و خفر السواحل الأمريكي، إلى جانب عدد من الوكالات الأخرى.

وتهدف التمارين إلى تحسين الجاهزية، إظهار القدرات، وتعزيز التعاون بين الشركاء الأمريكيين في المنطقة القطبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتمرين دفاع صواريخ كروز، ومكافحة الطائرات الصغيرة بدون طيار، بالإضافة إلى تدريبات البقاء في القطب الشمالي والتدريب على قدرة التنقل في ظروف القطب الشمالي القاسية.