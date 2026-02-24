الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة

أدرجت الصين 20 كياناً يابانياً على القائمة السوداء، وشددت الرقابة على عدد آخر من الشركات، وذلك في ظل استمرار التوترات على خلفية تصريحات سابقة لرئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان، حسبما نقلت "بلومبرج".

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية: “سيُحظر على المصدّرين الصينيين بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، إلى 20 شركة يابانية، على أن يسري القرار فوراً”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُدرج فيها شركات يابانية على هذه القائمة منذ إطلاقها في يناير 2025.

وتشمل الشركات اليابانية المستهدفة عدة شركات تابعة لـ Mitsubishi Heavy Industries تعمل في بناء السفن وإنتاج محركات الطائرات والمعدات البحرية، إضافة إلى أقسام من Kawasaki Heavy Industries وFujitsu، وغيرها.

وفي إجراء آخر، وضعت بكين 20 كياناً إضافياً، من بينها Subaru Corporation وMitsubishi Materials Corporation، على "قائمة المراقبة".

ورغم أن هذه الخطوة لا تمثل حظراً كاملاً، فإنها تُخضع المصدرين لرقابة أكثر صرامة عند التقدم بطلبات تراخيص لتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن هذه الإجراءات، التي تهدف إلى كبح "إعادة تسليح اليابان وطموحاتها النووية"، "شرعية تماماً ومعقولة وقانونية".