إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
أخبار العالم

جنوب أفريقيا: من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
أ ش أ

أظهر اقتصاد جنوب إفريقيا مرونة في عام 2025، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى قوة المؤسسات والإصلاحات الهيكلية، وتتراوح توقعات النمو بين 1,3% و1,4% للفترة 2025-2026، وقد تصل إلى 1,8% في حال استمرار الإصلاحات.


وذكر موقع "360 أفريك" الإخباري أن الرئيس سيريل رامافوزا أكد تفاؤله بشأن مسار التعافي في رده على خطاب حالة الأمة، مسلطا الضوء على ظهور مؤشرات مشجعة على الانتعاش الاقتصادي خلال العام الماضي. ومع ذلك، أقر رامافوزا بالتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، بدءا من انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على أكثر من 10 ملايين جنوب إفريقي، وارتفاع معدل البطالة الذي يتجاوز 11 مليون شخص، واستمرار العنف الطائفي.


وقد أظهر اقتصاد جنوب إفريقيا مرونة في مواجهة الاضطرابات العالمية المتوقعة في عام 2025، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى قوة المؤسسات والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى ما بين 1,3 و1,4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026. وقد يتسارع هذا النمو تدريجيا ليصل إلى حوالي 1,8 بالمئة في حال استمرار الإصلاحات.


وينظر إلى اقتصاد جنوب إفريقيا لعام 2025 بتفاؤل حذر، مدعوما بإصلاحات هيكلية، وتحسين استقرار الطاقة، وتعديلات في السياسات. وقد توقع بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي نموا اقتصاديا يقارب 2% في عام 2025، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 1,1% المقدرة لعام 2024.

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

محافظ دمياط

محافظ دمياط يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف والمعامل ومعدات الشركة

سيارات المسح

ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالمناطق السكنية بنجع حمادي

حملات إزالة بقنا

ضمن الموجة 28.. إزالة 49 حالة تعد واسترداد 7591 متر بقنا

أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

