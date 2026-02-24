جنوب أفريقيا: من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%

أظهر اقتصاد جنوب إفريقيا مرونة في عام 2025، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى قوة المؤسسات والإصلاحات الهيكلية، وتتراوح توقعات النمو بين 1,3% و1,4% للفترة 2025-2026، وقد تصل إلى 1,8% في حال استمرار الإصلاحات.



وذكر موقع "360 أفريك" الإخباري أن الرئيس سيريل رامافوزا أكد تفاؤله بشأن مسار التعافي في رده على خطاب حالة الأمة، مسلطا الضوء على ظهور مؤشرات مشجعة على الانتعاش الاقتصادي خلال العام الماضي. ومع ذلك، أقر رامافوزا بالتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، بدءا من انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على أكثر من 10 ملايين جنوب إفريقي، وارتفاع معدل البطالة الذي يتجاوز 11 مليون شخص، واستمرار العنف الطائفي.



وقد أظهر اقتصاد جنوب إفريقيا مرونة في مواجهة الاضطرابات العالمية المتوقعة في عام 2025، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى قوة المؤسسات والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى ما بين 1,3 و1,4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026. وقد يتسارع هذا النمو تدريجيا ليصل إلى حوالي 1,8 بالمئة في حال استمرار الإصلاحات.



وينظر إلى اقتصاد جنوب إفريقيا لعام 2025 بتفاؤل حذر، مدعوما بإصلاحات هيكلية، وتحسين استقرار الطاقة، وتعديلات في السياسات. وقد توقع بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي نموا اقتصاديا يقارب 2% في عام 2025، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 1,1% المقدرة لعام 2024.