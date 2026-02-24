دعاء الإفطار.. انتهز ساعة الاستجابة لتحقق ما تريد

دعاء الإفطار .. كلما اقترب موعد الإفطار وبدء العد التنازلي لأذان المغرب يبدأ الصائمون في البحث عن موعد الإفطار أو موعد المغرب أو موعد أذان المغرب اليوم ، وذلك عبر محرك البحث جوجل ، والدعاء قبل الإفطار بدقائق مستجاب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم قبل الإفطار لا ترد ، لذلك ينصح العلماء الصائمون بالحرص على استغلال هذا الوقت أفضل استغلال لتحقيق الأمنيات وقضاء الحاجات .

دعاء الإفطار

ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند إفطاره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ويحمل هذا الدعاء معانٍ جليلة؛ حيث يشير قوله "ذهب الظمأ" إلى انتهاء الإحساس بالعطش، و"ابتلت العروق" إلى ارتواء الجسم وزوال اليبوسة التي سببها الصيام، بينما قوله "ثبت الأجر" فيه بشارة بحصول الثواب وزوال التعب، وهو حثّ عظيم على العبادة؛ لأن مشقة الصيام مؤقتة وتزول، أما الأجر فثابت وباقٍ بإذن الله.

أدعية الإفطار المأثورة عن النبي

وتضمنت السنة النبوية أدعية أخرى كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها، منها قوله: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، وهو ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحسّنه ابن حجر،كما روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت".

وأكد الإمام النووي استحباب دعاء الصائم في حال صومه بمهمات الدنيا والآخرة لنفسه ولمن يحب وللمسلمين عامة، استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم".

وفي سياق فضل الدعاء، صحح الألباني حديثاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر".

وعلمنا النبي الكريم أدباً من آداب الإفطار عند الآخرين، فكان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قائلاً: "أفطر عندكم الصائمون، وتنزلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، وغشيتكم الرحمة"، تقديراً لصنيعهم وطلباً للبركة لهم.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

تستعرض القائمة التالية مواعيد رفع الأذان في المدن المصرية حسب التوقيت المحلي:

* القاهرة: 5:50 مساءً.

* الجيزة: 5:51 مساءً.

* القليوبية: 5:50 مساءً.

* الإسكندرية: 5:54 مساءً.

* طنطا: 5:50 مساءً.

* المنصورة: 5:48 مساءً.

* الزقازيق: 5:48 مساءً.

* أسيوط: 5:52 مساءً.

* بني سويف: 5:51 مساءً.

* قنا: 5:47 مساءً.

* الأقصر: 5:48 مساءً.

* أسوان: 5:48 مساءً.

* الغردقة: 5:42 مساءً.

* شرم الشيخ: 5:39 مساءً.

* الإسماعيلية: 5:45 مساءً.

* السويس: 5:45 مساءً.

* بورسعيد: 5:44 مساءً.

* كفر الشيخ: 5:50 مساءً.

* المحلة الكبرى: 5:50 مساءً.

* العلمين: 5:58 مساءً.

* واحة سيوة: 6:13 مساءً.