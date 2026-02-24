قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الإفطار.. انتهز ساعة الاستجابة لتحقق ما تريد

دعاء الإفطار
دعاء الإفطار
عبد الرحمن محمد

دعاء الإفطار .. كلما اقترب موعد الإفطار وبدء العد التنازلي لأذان المغرب يبدأ الصائمون في  البحث عن موعد الإفطار أو موعد المغرب أو موعد أذان المغرب اليوم ، وذلك عبر محرك البحث جوجل ، والدعاء قبل الإفطار بدقائق مستجاب كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم قبل الإفطار لا ترد ، لذلك ينصح العلماء الصائمون بالحرص على استغلال هذا الوقت أفضل استغلال لتحقيق الأمنيات وقضاء الحاجات .

دعاء الإفطار 

ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند إفطاره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". 

ويحمل هذا الدعاء معانٍ جليلة؛ حيث يشير قوله "ذهب الظمأ" إلى انتهاء الإحساس بالعطش، و"ابتلت العروق" إلى ارتواء الجسم وزوال اليبوسة التي سببها الصيام، بينما قوله "ثبت الأجر" فيه بشارة بحصول الثواب وزوال التعب، وهو حثّ عظيم على العبادة؛ لأن مشقة الصيام مؤقتة وتزول، أما الأجر فثابت وباقٍ بإذن الله.

أدعية الإفطار المأثورة عن النبي 

وتضمنت السنة النبوية أدعية أخرى كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها، منها قوله: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، وهو ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحسّنه ابن حجر،كما روي عنه عليه الصلاة والسلام قوله: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت". 

وأكد الإمام النووي استحباب دعاء الصائم في حال صومه بمهمات الدنيا والآخرة لنفسه ولمن يحب وللمسلمين عامة، استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم".

وفي سياق فضل الدعاء، صحح الألباني حديثاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر". 

وعلمنا النبي الكريم أدباً من آداب الإفطار عند الآخرين، فكان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قائلاً: "أفطر عندكم الصائمون، وتنزلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، وغشيتكم الرحمة"، تقديراً لصنيعهم وطلباً للبركة لهم.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

تستعرض القائمة التالية مواعيد رفع الأذان في المدن المصرية حسب التوقيت المحلي:
* القاهرة: 5:50 مساءً.
* الجيزة: 5:51 مساءً.
* القليوبية: 5:50 مساءً.
* الإسكندرية: 5:54 مساءً.
* طنطا: 5:50 مساءً.
* المنصورة: 5:48 مساءً.
* الزقازيق: 5:48 مساءً.
* أسيوط: 5:52 مساءً.
* بني سويف: 5:51 مساءً.
* قنا: 5:47 مساءً.
* الأقصر: 5:48 مساءً.
* أسوان: 5:48 مساءً.
* الغردقة: 5:42 مساءً.
* شرم الشيخ: 5:39 مساءً.
* الإسماعيلية: 5:45 مساءً.
* السويس: 5:45 مساءً.
* بورسعيد: 5:44 مساءً.
* كفر الشيخ: 5:50 مساءً.
* المحلة الكبرى: 5:50 مساءً.
* العلمين: 5:58 مساءً.
* واحة سيوة: 6:13 مساءً.

دعاء الإفطار موعد الإفطار موعد أذان المغرب اليوم موعد المغرب أدعية الإفطار المأثورة عن النبي آداب الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

إسكان النواب توافق على تمويل أوروبي بـ80 مليون يورو لتوسعة «الجبل الأصفر»

مجلس الشيوخ

لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ توافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري

اجتماع لجنة الاتصالات

مستشار الاتصالات: قانون حماية الأطفال على السوشيال ميديا يضمن التعرف على العمر وضوابط تقنية للحماية

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد