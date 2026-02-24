حملات تموينية.. تحرير 142 محضرا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت المرور على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك بإشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين.

142 مخالفة تموينية

أسفرت الحملات عن رصد 142 مخالفة متنوعة لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وجاءت كالتالي: 69 محضر نقص وزن، 23 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 15 محضر عدم إعلان عن المواعيد والأسعار، 11 محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما تضمنت المخالفات تحرير 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن تحرير محاضر غلق أثناء العمل، وتصرف في حصص الدقيق، وعدم وجود سجلات، عدم وصلاحية الميزان، وإدارة مخبز بدون مدير مسؤول.