وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية،أهمية التوصل الى تسوية سلمية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

و أكد وزيرا خارجية مصر وروسيا، أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.



وثمن الوزيران خلال الاتصال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تناولا التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة