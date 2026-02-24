قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أوروبا تستقبل أول شحنة وقود من الهند بعد العقوبات الجديدة على روسيا

الوقود
الوقود
وكالات

رست ناقلة تحمل وقود الديزل من الهند في أكبر موانئ أوروبا، في خطوة لافتة بعد أن عبّر بعض المتداولين عن حذرهم من احتمال مخالفة العقوبات الجديدة المرتبطة بشراء وقود منتج من خام روسي.

دخلت الناقلة "بروتيوس بوهيميا"، التي تحمل نحو 100 ألف طن من الديزل، ميناء روتردام يوم الإثنين، وفقاً لتقرير صادر عن الميناء وبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ". وتُعد هذه أول شحنة وقود نفطي من الهند تصل إلى مركز تداول النفط الرئيسي أمستردام-روتردام-أنتويرب منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الواردات المُصنَّعة من خام روسي. وبحسب بيانات تتبع السفن، لا يبدو أن الناقلة قد باشرت تفريغ حمولتها بعد. الإمدادات الهندية إلى أوروبا رغم أن بعض الوسطاء أشاروا إلى اعتماد نهج يقوم على تغليب الحذر تجاه أي إمدادات قد تنتهك العقوبات التي دخلت حيّز التنفيذ في 21 يناير، فإن وصول "بروتيوس بوهيميا" يشير إلى وجود قدر من الثقة في الشحنات القادمة من الهند، التي تُعد تاريخياً من كبار مستخدمي الخام الروسي.

 تكتسب شهية استيراد الوقود الهندي أهمية خاصة، إذ كانت الهند ثالث أكبر مورد لشحنات الديزل ووقود الطائرات المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

أوروبا روسيا الوقود النفط النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

برنامج "وللنساء نصيب" يكشف سبب رضاعة رسول الله ﷺ من حليمة السعدية

أرشيفية

أستاذ علم الاجتماع يحذر من تحول الألعاب الإلكترونية إلى أسلوب حياة

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

عمرو الليثي يوجه نصيحة للمواطنين خلال رمضان

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد