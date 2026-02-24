أوروبا تستقبل أول شحنة وقود من الهند بعد العقوبات الجديدة على روسيا

رست ناقلة تحمل وقود الديزل من الهند في أكبر موانئ أوروبا، في خطوة لافتة بعد أن عبّر بعض المتداولين عن حذرهم من احتمال مخالفة العقوبات الجديدة المرتبطة بشراء وقود منتج من خام روسي.

دخلت الناقلة "بروتيوس بوهيميا"، التي تحمل نحو 100 ألف طن من الديزل، ميناء روتردام يوم الإثنين، وفقاً لتقرير صادر عن الميناء وبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ". وتُعد هذه أول شحنة وقود نفطي من الهند تصل إلى مركز تداول النفط الرئيسي أمستردام-روتردام-أنتويرب منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الواردات المُصنَّعة من خام روسي. وبحسب بيانات تتبع السفن، لا يبدو أن الناقلة قد باشرت تفريغ حمولتها بعد. الإمدادات الهندية إلى أوروبا رغم أن بعض الوسطاء أشاروا إلى اعتماد نهج يقوم على تغليب الحذر تجاه أي إمدادات قد تنتهك العقوبات التي دخلت حيّز التنفيذ في 21 يناير، فإن وصول "بروتيوس بوهيميا" يشير إلى وجود قدر من الثقة في الشحنات القادمة من الهند، التي تُعد تاريخياً من كبار مستخدمي الخام الروسي.

تكتسب شهية استيراد الوقود الهندي أهمية خاصة، إذ كانت الهند ثالث أكبر مورد لشحنات الديزل ووقود الطائرات المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.