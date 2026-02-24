قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
بالصور

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة
أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة

يبحث كثير من الأسر عن أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة تساعد على توفير الميزانية دون التضحية بجودة الطعام، ومع ارتفاع أسعار السلع، أصبحت الأكلات الاقتصادية خيارًا عمليًا يضمن وجبات متكاملة تحتوي على البروتين والنشويات والخضروات.

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة 

الخبر الجيد أن إعداد وجبات رمضانية مشبعة لا يحتاج إلى مكونات باهظة الثمن.

 بل يمكن الاعتماد على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل لتحقيق التوازن الغذائي والشعور بالشبع لساعات طويلة.

لماذا تعتبر الأكلات الاقتصادية خيارًا مناسبًا؟

فى إطار هذا قالت خبيرة الإقتصاد المنزلى هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأكلات قليلة التكلفة لا تعني أنها أقل قيمة غذائية. على العكس، يمكن تحضير وجبات غنية بالبروتين والألياف تساعد على الشبع وتحسن الهضم، كما أن الطهي في المنزل يوفر الكثير مقارنة بشراء الوجبات الجاهزة.

الأطعمة الشعبية مثل الأرز، العدس، الفول، والبطاطس تعد خيارات ممتازة لأنها منخفضة السعر وتمنح طاقة للجسم. وعند دمجها مع الخضروات والبروتينات المتاحة، نحصل على وجبة متكاملة.

أفكار أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة

1. صينية بطاطس بالبيض

تُعد صينية البطاطس بالبيض من الأكلات الاقتصادية والمشبعة. تحتاج فقط إلى بطاطس، بيض، صلصة طماطم، وتوابل بسيطة. تُطهى في الفرن وتقدم كوجبة رئيسية بجانب السلطة.

هذه الوصفة غنية بالكربوهيدرات التي تمنح الطاقة، والبيض الذي يحتوي على بروتين يساعد على الشبع.

2. طاجن خضار في الفرن

طاجن الخضار من أفضل الأكلات الاقتصادية. يمكن استخدام بطاطس، جزر، كوسة، وبصل مع قليل من الصلصة. يُطهى في الفرن ليصبح وجبة صحية ومشبعة.

الخضروات غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالامتلاء، ما يقلل الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

3. مكرونة بالصلصة

المكرونة بالصلصة من أكثر الأكلات انتشارًا لأنها سهلة التحضير وقليلة التكلفة. يمكن إضافة القليل من اللحم المفروم أو العدس لزيادة القيمة الغذائية.

هذه الوجبة توفر الكربوهيدرات اللازمة للطاقة، ويمكن تقديمها مع سلطة خضراء لتحقيق توازن غذائي أفضل.

4. شوربة العدس

شوربة العدس من الأكلات الرمضانية المشبعة التي تساعد على تدفئة الجسم وتحسين الهضم. العدس مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف، ما يجعله بديلًا اقتصاديًا للحوم.

يمكن تحضير الشوربة ببساطة باستخدام العدس، الجزر، والبصل، مع إضافة التوابل حسب الرغبة.

نصائح لتوفير الميزانية في رمضان

بطاطس
  • التخطيط المسبق للوجبات لتجنب شراء أشياء غير ضرورية.
  • شراء المكونات بالجملة للاستفادة من الأسعار المخفضة.
  • الاعتماد على الخضروات الموسمية لأنها أقل سعرًا.
  • تقليل الهدر الغذائي باستخدام بقايا الطعام في وصفات جديدة.
  • الطهي في المنزل بدلاً من شراء الوجبات الجاهزة.

كيف تكون الوجبة مشبعة رغم بساطتها؟

أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة.. وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة

السر في الجمع بين البروتين والنشويات والألياف. البروتين يساعد على بناء العضلات والشعور بالشبع، بينما توفر النشويات الطاقة. أما الألياف الموجودة في الخضروات فتحسن الهضم وتقلل الشعور بالجوع.

على سبيل المثال، يمكن تقديم الأرز مع طاجن خضار وسلطة خضراء. هذه التركيبة البسيطة تمنح وجبة متكاملة دون الحاجة إلى مكونات باهظة.

أكلات أكلات رمضانية أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة وجبات اقتصادية تناسب ميزانية الأسرة وجبات اقتصادية أفكار أكلات رمضانية مشبعة وقليلة التكلفة نصائح لتوفير الميزانية في رمضان كيف تكون الوجبة مشبعة رغم بساطتها

