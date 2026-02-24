القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وبحوزة أحدهما سلاح أبيض ، وإتلافهم دراجة نارية ملك نجل خالتها بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بحدوث مشاجرة بين طرف أول (نجل خالة القائمة على النشر، أحد أصدقائه "عامل") ، وطرف ثانى (3 أشخاص "بينهم المشكو فى حقهما") قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول وإتلاف الدراجة النارية الخاصة بأحدهم لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.