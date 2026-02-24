بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات بسلاح أبيض وإحداث إصابتها لخلافات بينهما بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم من (ربة منزل – مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) بتضررها من جارها (بائع) لقيامه بالتعدى عليها وإحداث إصابتها بكدمات وجروح بإستخدام شفرتى موس حال سيرهما بالقرية سكنهما لخلافات الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الشفرتين المستخدمتين فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لاعتراضه على ترك شقيقته منزلها وإقامتها طرف المبلغة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.