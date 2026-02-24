قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
تكنولوجيا وسيارات

اشحن موبايلك طول اليوم.. باور بانك جديد من شاومي "برخص التراب"

باوربنك شاومي
باوربنك شاومي
لمياء الياسين

تعتزم شركة شاومي إطلاق باوربنك المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقوة 15 واط في المؤتمر العالمي للجوال، ومن المرجح طرحه على نطاق أوسع بقوة 15 واط عالميًا في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2026 في 28 فبراير.

ميزات باوربنك شاومي

تم إطلاق الباوربنك في اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا في وقت سابق من هذا العام. وقد حددت شركة شاومي سعره بـ 69.50 دولارًا أستراليًا و49.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدةومن المتوقع طرحه عالميًا على نطاق أوسع بعد حفل الإطلاق.

يتميز الباوربنك بتصميم نحيف بسماكة 6 مم ووزن 98 جرامًا فقط، وهو يعد أخفّ وأرقّ بنوك الطاقة في فئته. يتوفر بألوان الأسود والفضي والبرتقالي. وقد كان اللون الفضي هو الأكثر انتشارًا حتى الآن، لكن شركة شاومي شوّقت لإصدار اللون البرتقالي خلال مؤتمر MWC. من المتوقع أن يصبح كلا اللونين الأسود والبرتقالي أكثر توفرًا بعد الإطلاق الرسمي.

باوربنك شاومي

ميزات الشحن في باوربنك شاومي

من حيث المواصفات، يدعم الباوربنك الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 15 واط، ويتميز بالشحن المغناطيسي لأجهزة آيفون (بقدرة تصل إلى 7.5 واط)، بالإضافة إلى توافقه مع أجهزة شاومي وسامسونج وجوجل بيكسل . كما يتضمن منفذ USB-C للشحن السلكي السريع بقدرة تصل إلى 22.5 واط. وقد أضافت شاومي ميزة شحن جهازين في وقت واحد، مما يسمح للمستخدمين بشحن جهازين في آن واحد.
يستخدم الباوبنك بطارية ليثيوم أيون من فئة الهواتف الذكية بسعة 5000 مللي أمبير. صممته شاومي مع مراعاة السلامة، مضيفةً عشر طبقات حماية، تشمل وسائل حماية من ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد والدوائر القصيرة. يضمن هيكله المصنوع من سبائك الألومنيوم وطبقة الألياف الزجاجية المقاومة للحريق المتانة والمظهر الأنيق.

سيشهد حدث 28 فبراير إطلاق منتجات أخرى. ستُعلن الشركة عن هاتف Xiaomi 17 Ultra الذكي ، وسماعات Redmi Buds 8 Pro، وجهاز تتبع Xiaomi Tag . كما ستعرض Xiaomi منتجات جديدة في مجال إنترنت الأشياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يبدأ الحدث في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا في برشلونة.

شركة شاومي باوربنك الشحن اللاسلكي الشحن اللاسلكي السريع أجهزة شاومي الهواتف الذكية هاتف Xiaomi 17 Ultra

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

اجتماع لجنة الاتصالات

مستشار الاتصالات: قانون حماية الأطفال على السوشيال ميديا يضمن التعرف على العمر وضوابط تقنية للحماية

اجتماع لجنة الاتصالات

رئيس اتصالات البرلمان يشكر الشركة المتحدة على أعمالها التوعوية بخطورة الإنترنت وألعاب الأطفال

اجتماع لجنة الاتصالات

وزيرة الثقافة: لدينا جيل معترض يحتاج للتواصل والحوار.. وأرفض منع استخدام الموبايل للأطفال

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

