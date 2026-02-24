اشحن موبايلك طول اليوم.. باور بانك جديد من شاومي "برخص التراب"

تعتزم شركة شاومي إطلاق باوربنك المغناطيسي فائق النحافة 5000 بقوة 15 واط في المؤتمر العالمي للجوال، ومن المرجح طرحه على نطاق أوسع بقوة 15 واط عالميًا في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2026 في 28 فبراير.

ميزات باوربنك شاومي

تم إطلاق الباوربنك في اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا في وقت سابق من هذا العام. وقد حددت شركة شاومي سعره بـ 69.50 دولارًا أستراليًا و49.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدةومن المتوقع طرحه عالميًا على نطاق أوسع بعد حفل الإطلاق.



يتميز الباوربنك بتصميم نحيف بسماكة 6 مم ووزن 98 جرامًا فقط، وهو يعد أخفّ وأرقّ بنوك الطاقة في فئته. يتوفر بألوان الأسود والفضي والبرتقالي. وقد كان اللون الفضي هو الأكثر انتشارًا حتى الآن، لكن شركة شاومي شوّقت لإصدار اللون البرتقالي خلال مؤتمر MWC. من المتوقع أن يصبح كلا اللونين الأسود والبرتقالي أكثر توفرًا بعد الإطلاق الرسمي.

باوربنك شاومي

ميزات الشحن في باوربنك شاومي

من حيث المواصفات، يدعم الباوربنك الشحن اللاسلكي السريع بقدرة تصل إلى 15 واط، ويتميز بالشحن المغناطيسي لأجهزة آيفون (بقدرة تصل إلى 7.5 واط)، بالإضافة إلى توافقه مع أجهزة شاومي وسامسونج وجوجل بيكسل . كما يتضمن منفذ USB-C للشحن السلكي السريع بقدرة تصل إلى 22.5 واط. وقد أضافت شاومي ميزة شحن جهازين في وقت واحد، مما يسمح للمستخدمين بشحن جهازين في آن واحد.

يستخدم الباوبنك بطارية ليثيوم أيون من فئة الهواتف الذكية بسعة 5000 مللي أمبير. صممته شاومي مع مراعاة السلامة، مضيفةً عشر طبقات حماية، تشمل وسائل حماية من ارتفاع درجة الحرارة والشحن الزائد والدوائر القصيرة. يضمن هيكله المصنوع من سبائك الألومنيوم وطبقة الألياف الزجاجية المقاومة للحريق المتانة والمظهر الأنيق.

سيشهد حدث 28 فبراير إطلاق منتجات أخرى. ستُعلن الشركة عن هاتف Xiaomi 17 Ultra الذكي ، وسماعات Redmi Buds 8 Pro، وجهاز تتبع Xiaomi Tag . كما ستعرض Xiaomi منتجات جديدة في مجال إنترنت الأشياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يبدأ الحدث في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا في برشلونة.