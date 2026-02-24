قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
فن وثقافة

بعد عرض الحلقة الثامنة .. «سوا سوا» الأعلى مشاهدة في مصر

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
أحمد إبراهيم

يواصل مسلسل سوا سوا الذى يعرض حاليا على Mbc مصر و منصة شاهد تصدره للمشهد الدرامي، بعدما حقق أعلى نسب مشاهدة في مصر عقب عرض الحلقة الثامنة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات كبيرة من الجمهور.

وأثنى المتابعون على الأداء اللافت للنجم أحمد مالك، الذي قدم شخصية مليئة بالتفاصيل والانفعالات الداخلية، معتمدًا على أداء هادئ ومكثف يعكس تطورًا واضحًا في أدواته التمثيلية. كما حصدت النجمة هدى المفتي إشادات واسعة، حيث نجحت في تجسيد شخصية معاصرة بإحساس صادق وحضور مميز، خاصة في المشاهد العاطفية التي لامست الجمهور.

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوا سوا تصاعدًا دراميًا لافتًا، بدأ بكشف نجوى حقيقة أخفاها رفاعي لسنوات، بعدما تبين زواجه من امرأة أخرى وإنجابه طفلًا منها، ما فجّر حالة من الغضب والصدمة داخل الأسرة.

وفي سياق موازٍ، يستعرض الدكتور فوزي، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد كمال، ملامح من طفولته، كاشفًا أن علاقته المتوترة بوالدته تركت آثارًا نفسية عميقة أثرت على نظرته للنساء. ورغم ذلك، يعترف بأن «أحلام» التي تقدم دورها هدى المفتي تمثل استثناءً في حياته، معلنًا رغبته في الارتباط بها والسعي لعلاجها.

وتبلغ الأحداث ذروتها عندما تقرر أحلام، برفقة «هيما» الذي يجسده أحمد مالك، الاستيلاء على سيارة والدها بدافع استرداد حقها، رغم اعتراض إبراهيم. وخلال قيادتهما السيارة، يتعرضان لحادث مروع يؤدي إلى انقلابها، قبل أن تتكشف الأحداث عن نجاتهما دون إصابات، في مشهد مشحون بالتوتر والقلق.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، وعبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، ومن إنتاج صباح إخوان، ويواصل جذب الأنظار بتصاعد أحداثه وتشابك علاقاته الإنسانية.

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة توافق على إنشاء كلية علوم القرآن الكريم

جانب من الحلقة

صاحبة فيديو «اطلع يا جبان» تكشف تفاصيل خيانة زوجها بعد زواج دام 11 عامًا

جانب من الحلقة

برنامج وللنساء نصيب يستعرض حادث شق صدر النبي ﷺ

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

