بعد عرض الحلقة الثامنة .. «سوا سوا» الأعلى مشاهدة في مصر

يواصل مسلسل سوا سوا الذى يعرض حاليا على Mbc مصر و منصة شاهد تصدره للمشهد الدرامي، بعدما حقق أعلى نسب مشاهدة في مصر عقب عرض الحلقة الثامنة، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات كبيرة من الجمهور.

وأثنى المتابعون على الأداء اللافت للنجم أحمد مالك، الذي قدم شخصية مليئة بالتفاصيل والانفعالات الداخلية، معتمدًا على أداء هادئ ومكثف يعكس تطورًا واضحًا في أدواته التمثيلية. كما حصدت النجمة هدى المفتي إشادات واسعة، حيث نجحت في تجسيد شخصية معاصرة بإحساس صادق وحضور مميز، خاصة في المشاهد العاطفية التي لامست الجمهور.

شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل سوا سوا تصاعدًا دراميًا لافتًا، بدأ بكشف نجوى حقيقة أخفاها رفاعي لسنوات، بعدما تبين زواجه من امرأة أخرى وإنجابه طفلًا منها، ما فجّر حالة من الغضب والصدمة داخل الأسرة.

وفي سياق موازٍ، يستعرض الدكتور فوزي، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد كمال، ملامح من طفولته، كاشفًا أن علاقته المتوترة بوالدته تركت آثارًا نفسية عميقة أثرت على نظرته للنساء. ورغم ذلك، يعترف بأن «أحلام» التي تقدم دورها هدى المفتي تمثل استثناءً في حياته، معلنًا رغبته في الارتباط بها والسعي لعلاجها.

وتبلغ الأحداث ذروتها عندما تقرر أحلام، برفقة «هيما» الذي يجسده أحمد مالك، الاستيلاء على سيارة والدها بدافع استرداد حقها، رغم اعتراض إبراهيم. وخلال قيادتهما السيارة، يتعرضان لحادث مروع يؤدي إلى انقلابها، قبل أن تتكشف الأحداث عن نجاتهما دون إصابات، في مشهد مشحون بالتوتر والقلق.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، وعبدالعزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد، ومن إنتاج صباح إخوان، ويواصل جذب الأنظار بتصاعد أحداثه وتشابك علاقاته الإنسانية.