فن وثقافة

عباس علي الغالبي يصدر كتاب «الذكاء الاصطناعي وبناء الوعي»

عباس علي الغالبي
عباس علي الغالبي

صدر حديثًا عن دار فنون كتاب «الذكاء الاصطناعي وبناء الوعي.. التعليم الرقمي في مواجهة التطرف» للمؤلف عباس علي الغالبي منشئ المحتوى التعليمي، في إصدار جديد يسلّط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا التعليمية في تشكيل الوعي الفكري لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي في مواجهة الخطابات المتشددة.

ويتناول الكتاب العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة محتوى تعليمي أكثر عمقًا وتأثيرًا، مؤكدًا أن التعليم الرقمي لم يعد مجرد وسيلة حديثة لعرض المعلومات، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية يمكن توظيفها لبناء حصانة فكرية قائمة على التحليل المنطقي وطرح الأسئلة وكشف المغالطات.

ويرى عباس علي الغالبي أن التطرف غالبًا ما يجد بيئة خصبة في غياب الفهم العميق وضعف مهارات النقد، وهو ما يسعى المحتوى التعليمي الذكي إلى معالجته عبر أساليب تفاعلية تحفّز المتعلم على التفكير بدل التلقي السلبي.

ويستعرض المؤلف نماذج تطبيقية لكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل احتياجات المتعلمين، وتخصيص المحتوى وفقًا لمستوياتهم المعرفية، بما يعزز قدرتهم على قراءة الواقع بصورة متوازنة.

كما يناقش إمكانات المحاكاة الرقمية والمقارنات التاريخية في تدريب الشباب على تفكيك الخطاب المتشدد وفهم سياقاته الفكرية.

ويؤكد عباس علي الغالبي أن مسؤولية صانع المحتوى التعليمي تضاعفت في ظل اتساع الفضاء الرقمي، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى أكثر دقة وانتشارًا، يصل إلى شرائح أوسع ويقدم بديلًا معرفيًا يرسّخ قيم الحوار والتنوع واحترام الاختلاف.

ويأتي هذا الإصدار في إطار توجه متزايد نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتقديم رؤية عملية لكيفية توظيف أدوات العصر في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستنارة.

