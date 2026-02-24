محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في ختام جولته التفقدية، اليوم، سير وانتظام العمل في إنشاء عدد 111 عمارة سكنية بجوار مساكن محمد مهران بالحى الإماراتي جنوب بورسعيد، لمستحقي الإسكان التعاوني.

حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء وممثلي إدارتي المشروعات و الحوكمة و الاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، و الجدول الزمني المحدد للمشروع ، حيث يضم المشروع 111عمارة اسكان اجتماعي وينفذ تحت إشراف الجهاز المركزي لتعمير سيناء " منطقة تعمير بورسعيد"

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وبذل الجهود المكثفة للانتهاء من مشروعات الإسكان في أقرب وقت ممكن، بما يضمن حصول جميع المستحقين على وحداتهم السكنية، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ