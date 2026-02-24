قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
رئيس الأعلى للإعلام: إنهاء البرامج الرياضية منتصف الليل أسعد رؤساء القنوات
حجز قضية سائق محافظ الدقهلية وطالب طب لحيازة مخدرات للنطق بالحكم 30 مارس
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطورات الإقليم
رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية بالحى الإماراتي

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنيةبالحى الإماراتي
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنيةبالحى الإماراتي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، في ختام جولته التفقدية، اليوم،  سير وانتظام العمل في إنشاء عدد 111 عمارة سكنية بجوار مساكن محمد مهران بالحى الإماراتي جنوب بورسعيد، لمستحقي الإسكان التعاوني.

حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء وممثلي إدارتي المشروعات و الحوكمة و الاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنيةبالحى الإماراتي

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، و الجدول الزمني المحدد للمشروع ، حيث يضم المشروع 111عمارة اسكان اجتماعي وينفذ تحت إشراف الجهاز المركزي لتعمير سيناء " منطقة تعمير بورسعيد"

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية، وبذل الجهود المكثفة للانتهاء من مشروعات الإسكان في أقرب وقت ممكن، بما يضمن حصول جميع المستحقين على وحداتهم السكنية، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الحى الإماراتي

